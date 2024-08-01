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Быстрее и безопаснее – открыт участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном

Быстрее и безопаснее – открыт участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Кобахидзе напомнил, что за последнее десятилетие строительство автодорог в Грузии выросло в три раза 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T13:39+0400

2024-08-01T13:39+0400

2024-08-01T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Новый участок объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, улучшит стандарты дорожной безопасности и в три раза сократит время в пути, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия новой дороги. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Участок Бакурцихе-Цнори является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Со стороны Алазанской долины построена новая объездная дорога, которая соединяет международную дорогу Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи – граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой. Кобахидзе отметил, что участок дороги обеспечен двухполосным асфальтобетонным покрытием, установлена система наружного освещения и, что немаловажно, на этом участке дороги впервые применены энергоэффективные солнечные панели. Важно, что новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень – Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо, сказал премьер страны. Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. По словам Кобахидзе, в 2021 году за счет бюджетного финансирования началось строительство 35-километрового участка Кахетинского международного шоссе. В 2023 году для автомобильного транспорта было открыто 4 км этого участка. На остальных участках работы, проходящие высокими темпами, находятся на завершающей стадии. В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог>>Премьер отметил, что новая дорога Бакурцихе-Цнори является одним из важнейших участков этой магистрали и международного автомобильного маршрута в целом. Кроме того, в ходе выступления Кобахидзе напомнил, что за последнее десятилетие строительство автодорог в Грузии выросло в три раза: если к 2012 году было построено 68 км, то с 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты", построено 232 км автодорог. По его словам, только в 2024 году будет открыто 90 км автодорог, что больше, чем было построено и открыто до 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, азербайджан, кахети, ираклий кобахидзе