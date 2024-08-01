https://sputnik-georgia.ru/20240801/kogda-kitayskiy-konsortsium-stanet-investorom-porta-v-anakliya-v-gruzii-289288193.html

Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?

Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?

Sputnik Грузия

Китайско-сингапурский консорциум стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в проекте порта в Анаклия 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T18:35+0400

2024-08-01T18:35+0400

2024-08-01T18:35+0400

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Китайско-сингапурский консорциум станет инвестором развития первого глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), только если удовлетворит все конкурсные условия, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Он не исключил отказа китайско-сингапурской компании в инвестировании проекта. "Может, и не будет объявлен вообще, но у нас есть надежда, что в процессе диалога предложение будет приведено в соответствие с конкурсными условиями, и в этом случае у нас будет победитель", – сказал Давиташвили. Министр также отметил, что ограничений во времени на ведение переговоров по поводу условий нет. В данный момент речь идет о вопросах со стороны Грузии, заявил министр. Строительство порта Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера, до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании. Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>> После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия