https://sputnik-georgia.ru/20240801/registratsiya-inoagentov-nachalas-v-gruzii-289273446.html

Регистрация "иноагентов" началась в Грузии

Регистрация "иноагентов" началась в Грузии

Sputnik Грузия

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T11:58+0400

2024-08-01T11:58+0400

2024-08-01T11:58+0400

грузия

новости

общество

закон об "иноагентах"

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Началась регистрация в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, неправительственных организаций и СМИ, более 20% годового дохода которых в 2023 году составило зарубежное финансирование. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы, является частью закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Под доходом подразумеваются как полученные финансы, так и материальные блага (движимое или недвижимое имущество) в собственности или в пользовании. Полученным от иностранной силы доходом считается доход, если он поступил непосредственно от иностранной силы или от нее не напрямую, либо если он поступил напрямую или не напрямую от юридического лица, который в свою очередь также напрямую или нет получил эти доходы от иностранной силы. Третье условие – источник дохода не идентифицирован. Иностранная сила – это: Регистрация или нерегистрация в реестре не ограничивает деятельность юридических лиц, которых касается закон, а лишь обязывает каждый январь заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно закону, полномочное лицо Министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести дистанционный мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, закон об "иноагентах", министерство юстиции грузии