https://sputnik-georgia.ru/20240801/rtveli-2024-pravitelstvo-gruzii-prodolzhit-subsidirovat-zakupki-vinograda-289287349.html

Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда

Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда

Sputnik Грузия

Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход, заявил премьер 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T16:16+0400

2024-08-01T16:16+0400

2024-08-01T16:16+0400

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виноград

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Правительство Грузии продолжит программу по субсидированию закупки урожая винограда в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Сезон сбора урожая винограда (ревели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах. Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли из-за пандемии, и после власти Грузии три года принимали решение о ее продлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход. Также, чтобы индустрия вина могла сохранить стабильное развитие последних лет, государство осуществит финансовую интервенцию", – сказал Кобахидзе. По словам главы правительства, субсидия в 2024 году коснется лишь сорта винограда "ркацители". По его словам, в этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Премьер-министр Грузии отметил, что в этом году ожидается урожай в размере 300 тысяч тонн. Он также отметил прогресс в развитии индустрии выращивания винограда и виноделия и привел данные Национальной кадастровой программы, которая была реализована в 2014-2023 годах, согласно которым площадь виноградников по стране увеличилась вдвое. "Виноградарями в регионах высажено до 50 тысяч гектаров новых виноградников, что я считаю очень серьезным прогрессом в этой сфере. В 2012 году всего было зарегистрировано 40 компаний, производящих вино в нашей стране, на сегодняшний день количество зарегистрированных компаний (средних и малых винодельческих предприятий) достигает 3 000, из них около 500 производителей также экспортируют вино", – сказал Кобахидзе. Максимальный темп экспорта, по данным премьера, был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов.Стоимость грузинского вина в мире выросла >> В 2012 году всего было переработано 52 000 тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 000 тонн. Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари. С 2023 года в Грузии сдавать виноград стало проще. Любой производитель вина может зарегистрироваться в Координационном штабе для содействия организованному проведению ртвели, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград