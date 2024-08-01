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Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда
Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда
Sputnik Грузия
Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход, заявил премьер 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T16:16+0400
2024-08-01T16:16+0400
2024-08-01T16:16+0400
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виноград
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Правительство Грузии продолжит программу по субсидированию закупки урожая винограда в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Сезон сбора урожая винограда (ревели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах. Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли из-за пандемии, и после власти Грузии три года принимали решение о ее продлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход. Также, чтобы индустрия вина могла сохранить стабильное развитие последних лет, государство осуществит финансовую интервенцию", – сказал Кобахидзе. По словам главы правительства, субсидия в 2024 году коснется лишь сорта винограда "ркацители". По его словам, в этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Премьер-министр Грузии отметил, что в этом году ожидается урожай в размере 300 тысяч тонн. Он также отметил прогресс в развитии индустрии выращивания винограда и виноделия и привел данные Национальной кадастровой программы, которая была реализована в 2014-2023 годах, согласно которым площадь виноградников по стране увеличилась вдвое. "Виноградарями в регионах высажено до 50 тысяч гектаров новых виноградников, что я считаю очень серьезным прогрессом в этой сфере. В 2012 году всего было зарегистрировано 40 компаний, производящих вино в нашей стране, на сегодняшний день количество зарегистрированных компаний (средних и малых винодельческих предприятий) достигает 3 000, из них около 500 производителей также экспортируют вино", – сказал Кобахидзе. Максимальный темп экспорта, по данным премьера, был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов.Стоимость грузинского вина в мире выросла >> В 2012 году всего было переработано 52 000 тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 000 тонн. Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари. С 2023 года в Грузии сдавать виноград стало проще. Любой производитель вина может зарегистрироваться в Координационном штабе для содействия организованному проведению ртвели, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград
Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда
Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Правительство Грузии продолжит программу по субсидированию закупки урожая винограда в 2024 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сезон сбора урожая винограда (ревели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах. Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли из-за пандемии, и после власти Грузии три года принимали решение о ее продлении.
"Субсидирование ртвели будет осуществлено и в этом году, чтобы урожай был полностью сдан, и фермеры получили адекватный доход. Также, чтобы индустрия вина могла сохранить стабильное развитие последних лет, государство осуществит финансовую интервенцию", – сказал Кобахидзе.
По словам главы правительства, субсидия в 2024 году коснется лишь сорта винограда "ркацители".
"По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн "ркацители" и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм", – сказал Кобахидзе.
По его словам, в этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Премьер-министр Грузии отметил, что в этом году ожидается урожай в размере 300 тысяч тонн.
"У нас очень хорошие данные. В 2024 году прогнозный урожай винограда составит примерно 300 тысяч тонн, соответственно, очень важно, что государство приняло все меры, чтобы урожай был сдан, и была бы соответственная реализация этого урожая", – сказал Кобахидзе.
Он также отметил прогресс в развитии индустрии выращивания винограда и виноделия и привел данные Национальной кадастровой программы, которая была реализована в 2014-2023 годах, согласно которым площадь виноградников по стране увеличилась вдвое.
"Виноградарями в регионах высажено до 50 тысяч гектаров новых виноградников, что я считаю очень серьезным прогрессом в этой сфере. В 2012 году всего было зарегистрировано 40 компаний, производящих вино в нашей стране, на сегодняшний день количество зарегистрированных компаний (средних и малых винодельческих предприятий) достигает 3 000, из них около 500 производителей также экспортируют вино", – сказал Кобахидзе.
Максимальный темп экспорта, по данным премьера, был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов.
В 2012 году всего было переработано 52 000 тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 000 тонн.
Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари.
С 2023 года в Грузии сдавать виноград стало проще. Любой производитель вина может зарегистрироваться в Координационном штабе для содействия организованному проведению ртвели, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай.
В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.