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Сотрудничество с Западом актуально для Грузии – вице-премьер

Сотрудничество с Западом актуально для Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

Блинкен 31 июля заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T14:00+0400

2024-08-01T14:00+0400

2024-08-01T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузия не отклонилась от евроатлантического пути, и сближение и партнерство с Западом, в том числе и тесное сотрудничество с США, по-прежнему остаются актуальными, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Блинкен 31 июля заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". С критикой на власти Грузии из-за принятия закона обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. При этом вице-премьер отметил, что не знает, конкретно о какой помощи Грузии говорил госсекретарь США. "Возможно, будет больше разъяснений, о каком именно транше или о чем шла речь, о каком проекте. У меня нет никакой информации об этом, поэтому я ничего не могу вам сказать. Остальное – то, что у нас тесное сотрудничество с США и мы должны его еще углублять, настрой на это я вам фиксирую", – отметил он. Как ранее заявил Блинкен, хотя США приостанавливают помощь правительству Грузии, Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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