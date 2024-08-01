https://sputnik-georgia.ru/20240801/narod-gruzii-nakazyvayut-za-ukreplenie-suvereniteta--deputat-o-priostanovke-pomoschi-ssha-289282206.html

Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США

Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США

Sputnik Грузия

Госсекретарь США накануне заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T11:50+0400

2024-08-01T11:50+0400

2024-08-01T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена вызывает сожаление, так как помощь, выделяемая США для Грузии, использовалась для грузинского народа, который наказывают только за то, что он укрепляет свой суверенитет, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". С критикой на власти Грузии из-за принятия закона обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. Касательно того, что США попрекают своей помощью, в том числе шестью миллиардами лари, то, по словам Одишария, партнерам пора узнать о характере грузинского народа от самого грузинского народа, а не от таких людей, как, например, экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария и руководитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Мака Гигаури. При этом депутат напомнил общественности о том, что столько же денег безвозмездно выделено для Грузии основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, и до сих пор этот человек ни разу не сказал об этом, отметил он. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США приостанавливают программу помощи Грузии в связи с законом об "иноагентах" – Блинкен>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, нино ломджария, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси, вашингтон