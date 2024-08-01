https://sputnik-georgia.ru/20240801/taksi-dlya-lits-s-ovz-mogut-poyavitsya-v-tbilisi-289271492.html

Такси для лиц с ОВЗ могут появиться в Тбилиси

Такси для лиц с ОВЗ могут появиться в Тбилиси

Sputnik Грузия

Защита прав лиц с ОВЗ остается одним из приоритетных направлений деятельности властей Грузии 01.08.2024, Sputnik Грузия

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грузия

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каха каладзе

ираклий хмаладзе

лица с овз

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Специальные такси, адаптированные для лиц с ОВЗ, могут появиться в столице Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Защита прав лиц с ОВЗ остается одним из приоритетных направлений деятельности властей Грузии. В Тбилиси осуществляется множество проектов с целью облегчить жизнь лицам с ограниченными возможностями – устанавливаются пандусы, специальные разметки, адаптированы под нужды лиц с ОВЗ и автобусы, ездящие в столице.По его словам, проблем с ввозом специальных автомобилей для лиц с ограниченными возможностями возникнуть не должно.Мэр Тбилиси также отметил, что в Тбилиси общественный транспорт уже полностью оборудован под нужды лиц с ОВЗ."Одним из главных направлений транспортной политики была реформа такси, которую мы начали, и было сделано много хорошего. Общественный транспорт всячески адаптирован для лиц с ОВЗ, чтобы они могли передвигаться без проблем", – сказал Каладзе.Реформа таксиРеформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект>>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для получения этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина данной категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только по вызовам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе, лица с овз