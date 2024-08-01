https://sputnik-georgia.ru/20240801/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-nesovershenen-no-nuzhen--politolog-289286333.html

Закон об "иноагентах" в Грузии несовершенен, но нужен – политолог

Закон об "иноагентах" в Грузии несовершенен, но нужен – политолог

Sputnik Грузия

Политолог уверен, что выступающие против закона НПО будут делать все для собственного пиара, в том числе заявлять, что в Грузии грядет диктатура 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T15:48+0400

2024-08-01T15:48+0400

2024-08-01T15:48+0400

грузия

новости

политика

петре мамрадзе

закон об "иноагентах"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286433632_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_df0a274b6da670e1acbfe92f9369f9b8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Закон "О прозрачности иностранного влияния" хоть и несовершенный, но необходим Грузии, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регистрация в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, неправительственных организаций и СМИ, более 20% годового дохода которых в 2023 году составило зарубежное финансирование, началась 1 августа 2024 года. Реестр организаций является частью закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Мамрадзе считает, что было бы более целесообразно вместо принятия нового закона внести соответствующие поправки и дополнения в уже существующие, которые регламентируют прозрачность финансирования из-за рубежа. Также, по его мнению, не стоило вписывать слово "иноагент" в прошлом году и "иностранное влияние" в действующий закон, так как его противникам не к чему было бы придраться. Политолог считает, что неправительственный сектор Грузии состоит из сотни организаций, а против закона выступает лишь ее незначительная часть, остальные продолжат свою прозрачную деятельность, как и прежде. Кроме того, политолог уверен, что выступающие против закона НПО будут делать все для собственного пиара, в том числе заявлять, что в Грузии грядет диктатура и они не будут заполнять декларацию в таких условиях. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. При этом, по его словам, финансирование ряда программ продолжится. Несмотря на все "страсти" вокруг закона, Мамрадзе считает, что это несильно повлияет на результаты грядущих парламентских выборов 26 октября. "Можно ожидать, что "Мечта" победит на выборах с солидным перевесом, у нее свой стабильный электорат. Но молодежь очень раздражена в связи с санкциями со стороны Запада, так как эти отношения с Западом для них неприемлемы, и они, скорее всего, не будут голосовать за "Мечту". Но за "Единое национальное движение" (крупнейшая оппозиционная партия – прим.) тоже не факт, что проголосуют", – заключил политолог. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, петре мамрадзе, закон об "иноагентах"