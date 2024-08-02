https://sputnik-georgia.ru/20240802/bolshe-kachestvennogo-meda-v-gruzii--gosudarstvo-podderzhit-pchelovodov-novoy-programmoy-289297967.html

Больше качественного меда в Грузии – государство поддержит пчеловодов новой программой

Больше качественного меда в Грузии – государство поддержит пчеловодов новой программой

Sputnik Грузия

Цель программы – содействие созданию конкурентоспособной и устойчивой отрасли пчеловодства 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T12:20+0400

2024-08-02T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Государство предоставит пчеловодам грантовое софинансирование на приобретение необходимого инвентаря, новых ульев и обновление имеющихся инвентаря и ульев для роста качества и количества производимого меда, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия во время встречи с пчеловодами в регионе Самцхе-Джавахети.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Цель программы – содействие созданию конкурентоспособной и устойчивой отрасли пчеловодства. Согласно решению, принятому на заседании правительства, "Программу поддержки пчеловодства" реализует Агентство развития села Минсельхоза. В рамках программы пчеловодам будет профинансировано 50% стоимости ульев, предусмотренных программой, не более 70 лари за улей. В целом не более 5 тысяч лари на одного бенефициара. Для участия в программе потенциальный бенефициар должен иметь не менее 10 ульев, а количество запрашиваемых ульев не должно превышать 150% от количества пчелиных семей, зарегистрированных в пчелином хозяйстве потенциального бенефициара на время подачи заявления. Кроме того, обязательным условием программы является регистрация потенциального бенефициара в качестве бизнес-оператора, а пчелиное хозяйство должно быть зарегистрировано в Национальной системе идентификации и отслеживания животных (NAITS). Государство поддерживает развитие пчеловодства посредством ряда программ и проектов, целью которых является содействие устойчивости производства качественного меда, доступ к отраслевым знаниям и повышение осведомленности о грузинском меде на международном рынке, что позволит более качественной грузинской продукции попасть как на местный, так и на экспортный рынок в будущем. По информации Минсельхоза, сельскохозяйственной программой кооперативов пчеловодов воспользовались более 200 сельскохозяйственных кооперативов, они получили более 18 тысяч ульев и необходимое для пчеловодства оборудование при 70-процентном софинансировании со стороны государства. Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда>>Однако возникла необходимость, чтобы программа, помимо кооперативов, включила и физические лица, а также зарегистрированные в Грузии в качестве предпринимателей юридические и физические лица. Грузинский мед вывозят на экспорт в основном в страны Европы. Продукция покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине. Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты. В Грузии розничная цена за килограмм грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед и мед альпийской зоны – они являются дорогостоящим продуктом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, отар шамугия , тбилиси, мед