https://sputnik-georgia.ru/20240802/inostrantsy-smogut-poluchit-meditsinskuyu-strakhovku-v-domakh-yustitsii-gruzii-289312093.html

Иностранцы смогут получить медицинскую страховку в Домах юстиции Грузии

Иностранцы смогут получить медицинскую страховку в Домах юстиции Грузии

Sputnik Грузия

Страховой полис рассчитан на 1 год и включает в себя услугу личного врача и другие легкодоступные медицинские услуги 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T19:17+0400

2024-08-02T19:17+0400

2024-08-02T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Иностранные граждане могут оформить медицинскую страховку в Грузии в 121 филиале Дома юстиции и мобильных домах юстиции по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Иностранцы, желающие застраховаться, имеют возможность приобрести различные страховые пакеты с упрощенной, гибкой процедурой и конкурентоспособной ценой, а также другие услуги, и позаботиться о своем здоровье во время пребывания в Грузии. Также в пакет входит дистанционная консультация семейного врача, профилактические исследования без периода ожидания, удобные дистанционные сервисы, такие, как запрос на возмещение, электронное обращение или гарантийное письмо, а также неограниченные плановые стоматологические услуги с 50% софинансированием. Внедрение новой услуги осуществлено в рамках партнерства страховой компании "Имеди Л", выбранной посредством аукциона, и Дома юстиции.Председатель Дома юстиции Лаша Лобжанидзе и генеральный директор страховой компании "Имеди Л" Нодар Геловани лично присутствовали на процессе предоставления услуги первому пользователю в тбилисском Центральном Доме юстиции. Дом юстиции является ведущим учреждением в стране по предоставлению государственных и частных услуг в одном пространстве, которое обслуживает как грузинских, так и иностранных граждан. В целях дальнейшего расширения зоны обслуживания на основе исследования потребностей пользователей Дом юстиции постоянно внедряет новые услуги. Сегодня количество услуг Дома юстиции достигает 500. Страховка иностранцам Национальная администрация туризма Грузии в мае текущего года приняла решение отложить до 2026 года обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию. Согласно первоначальной версии, задействование нормы должно было вступить в силу 1 июня 2024 года. Однако администрации туризма и страховым компаниям не удалось достичь консенсуса по ряду вопросов, в том числе по минимальной стоимости страхового пакета. На сегодняшний день в Грузии действует лишь страхование автомобилей с иностранными номерами, если те намерены пробыть в стране более 15 дней. Страхование здоровья в Грузии В Грузии медицинские сервисы довольно дорогие, и они часто недоступны для самих граждан. Государственная программа всеобщего страхования действует только для граждан страны, при этом в нее входит минимальный пакет медицинских услуг. В Грузии граждане чаще имеют частную страховку, которая покрывает их медицинские нужды. В случае иностранцев госпрограмма всеобщего страхования на них не распространяется. Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения>>Что же касается частных страховых компаний, то почти все они предлагают иностранцам все те же пакеты, которые созданы для граждан Грузии. Единственным отличием является то, что иностранцы должны заплатить сумму за год вперед. Таким образом, минимальный срок страховки – один год. Цены также разные, в зависимости от пакета. Цены колеблются в районе 500 лари на одного человека (около 17 тысяч рублей). Но если быть реалистом, на страховку придется потратить минимум 850 лари (около 29 тысяч рублей). В том случае, если нет страховки и иностранцу понадобится врач, ему придется платить полную сумму за медсервис. К примеру, консультация семейного врача стоит от 50 до 70 лари. Стоимость консультации определенных профильных врачей колеблется от 60 до 100 лари за визит. Что же касается анализов, то к примеру общий анализ крови стоит 20 лари, анализ мочи – до 15 лари, а эхоскопия – от 50 до 70 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, дом юстиции, страхование, здоровье