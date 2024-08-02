https://sputnik-georgia.ru/20240802/neponyatnoe-reshenie--deputat-o-priostanovke-pomoschi-ssha-gruzii-289298980.html
Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии
Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии
Sputnik Грузия
Решение США порождает вопросы относительно того, куда они направят эти средства, заявил Мачавариани 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T14:05+0400
2024-08-02T14:05+0400
2024-08-02T14:05+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
сша
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288998180_0:244:960:784_1920x0_80_0_0_ea6a0b531def9082145adb8535e9fb3d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Решение США приостановить помощь правительству Грузии из-за якобы демократического регресса является непонятным для грузинского народа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. По словам депутата, это также порождает вопросы относительно того, куда США направят эти средства. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Грузинский народ не променяет мир на войну за деньги – депутат>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288998180_0:154:960:874_1920x0_80_0_0_ea06758dfc0244b2880c13f3560cf6e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, нато
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, нато
Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии
Решение США порождает вопросы относительно того, куда они направят эти средства, заявил Мачавариани
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Решение США приостановить помощь правительству Грузии из-за якобы демократического регресса является непонятным для грузинского народа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО.
"Будто это связано с регрессом демократии, что очень неясно. Это очень непонятное решение для грузинского народа", – заявил Мачавариани журналистам.
По словам депутата, это также порождает вопросы относительно того, куда США направят эти средства.
"Как ЕС распределил на НПО 30 миллионов евро, которых лишили нашу армию, поступят ли США так же – давайте подождем развития событий", – заявил Мачавариани.
ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.