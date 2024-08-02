https://sputnik-georgia.ru/20240802/neponyatnoe-reshenie--deputat-o-priostanovke-pomoschi-ssha-gruzii-289298980.html

Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии

Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии

Sputnik Грузия

Решение США порождает вопросы относительно того, куда они направят эти средства, заявил Мачавариани 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T14:05+0400

2024-08-02T14:05+0400

2024-08-02T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Решение США приостановить помощь правительству Грузии из-за якобы демократического регресса является непонятным для грузинского народа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. По словам депутата, это также порождает вопросы относительно того, куда США направят эти средства. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Грузинский народ не променяет мир на войну за деньги – депутат>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, нато