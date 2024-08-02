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Сколько иностранцев выдворили из Грузии? – данные за июль
Сколько иностранцев выдворили из Грузии? – данные за июль
Sputnik Грузия
Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в июле выдворил из страны 35 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД Грузии, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В июне из Грузии выдворено 26 граждан, а в апреле и мае – 42 иностранца. Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований и их выдворение из Грузии. Кто подлежит выдворению из Грузии Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если они въехали в Грузию без законного основания; если отпало законное основание для их дальнейшего пребывания в Грузии; если их пребывание в Грузии противоречит государственной безопасности и/или общественному порядку в Грузии; если их выдворение из Грузии необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и других лиц, находящихся в Грузии на законном основании. Иностранцы могут быть выдворены в случае систематического нарушения законодательства Грузии; в случае получения ими законного основания для въезда или пребывания в Грузии путем представления поддельного или не имеющего юридической силы документа; после отбывания наказания в грузинской тюрьме; если им назначено наказание, не связанное с заключением под стражу. Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации. Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением. Иностранцы могут быть выдворены либо в страну их гражданства, либо в страну, на проживание в которой у них есть законное право, либо в страну, из которой они въехали в Грузию, либо в любую страну, с которой у Грузии заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор, либо в любое государство, изъявившее согласие принять их. Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, миграция
грузия, новости, общество, мвд грузии, миграция
Сколько иностранцев выдворили из Грузии? – данные за июль
Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в июле выдворил из страны 35 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МВД Грузии, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны.
Из страны были выдворены граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Китая, Узбекистана, Нигерии, Египта, Индии, Иордании и Ирландии.
В июне из Грузии выдворено 26 граждан, а в апреле и мае – 42 иностранца.
Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований и их выдворение из Грузии.
Кто подлежит выдворению из Грузии
Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если они въехали в Грузию без законного основания; если отпало законное основание для их дальнейшего пребывания в Грузии; если их пребывание в Грузии противоречит государственной безопасности и/или общественному порядку в Грузии; если их выдворение из Грузии необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и других лиц, находящихся в Грузии на законном основании.
Иностранцы могут быть выдворены в случае систематического нарушения законодательства Грузии; в случае получения ими законного основания для въезда или пребывания в Грузии путем представления поддельного или не имеющего юридической силы документа; после отбывания наказания в грузинской тюрьме; если им назначено наказание, не связанное с заключением под стражу.
Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии.
Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации.
Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением.
Иностранцы могут быть выдворены либо в страну их гражданства, либо в страну, на проживание в которой у них есть законное право, либо в страну, из которой они въехали в Грузию, либо в любую страну, с которой у Грузии заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор, либо в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.