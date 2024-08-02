https://sputnik-georgia.ru/20240802/vybory-v-gruzii-2024-istek-srok-podachi-spiskov-storonnikov-partiy-289310083.html

Выборы в Грузии 2024: истек срок подачи списков сторонников партий

Выборы в Грузии 2024: истек срок подачи списков сторонников партий

Sputnik Грузия

Всего к этому времени ЦИК уже зарегистрировал 16 партий 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T17:00+0400

2024-08-02T17:00+0400

2024-08-02T17:48+0400

грузия

политика

новости

парламентские выборы

выборы

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289190838_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_602188fda64476645acb2056ed3067b2.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Истек срок подачи подписей сторонников для 28 партий, подавших заявки в Центральную избирательную комиссию на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, согласно данным на сайте ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, то есть тех, которые не участвовали в последних парламентских выборах и не имеют своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна была до 1 августа представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах. Всего к этому времени ЦИК уже зарегистрировал 16 партий. К этому времени регистрацию прошли: Отказано в регистрации было партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия". В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные партии. Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, парламентские выборы, выборы, цик грузии