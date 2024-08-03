https://sputnik-georgia.ru/20240803/dozhdalis-abiturienty-gruzii-uznayut-otsenki-za-vstupitelnye-ekzameny-289318489.html

Дождались: абитуриенты Грузии узнают оценки за вступительные экзамены

Дождались: абитуриенты Грузии узнают оценки за вступительные экзамены

Sputnik Грузия

Единые национальные экзамены в этом году проходили в стране с 3 по 26 июля 03.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Опубликованы первые результаты Единых национальных, т. е. вступительных экзаменов в Грузии, узнать их может только сам абитуриент, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок. По данным центра, 3 августа были опубликованы результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе и осетинскому языку, а 5 августа станут известны результаты экзамена по иностранным языкам. Чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо зайти на сайт Центра и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль. Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Заключенные в Грузии тоже абитуриенты: сколько из них сдают вступительные экзамены?>>Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 тысячи лари в год до 30 тысяч лари. Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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