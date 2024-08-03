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От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии
От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Парламентские выборы пройдут в стране 26 октября 2024 года 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T19:07+0400
2024-08-03T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Власти Грузии ожидают любых сюрпризов от оппозиции перед выборами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Его возвращение позволило "Нацдвижению" привлечь голоса на выборах в органы местного самоуправления, что стало причиной вторых туров выборов мэра во всех крупных городах страны, которые оппозиции выиграть не удалось. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года, власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов>> К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии
19:07 03.08.2024 (обновлено: 19:31 03.08.2024)
Парламентские выборы пройдут в стране 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Власти Грузии ожидают любых сюрпризов от оппозиции перед выборами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"В лице "Нацдвижения" мы имеем дело с такой политсилой, которая не постеснялась при организации спецслужб зарубежной страны дать проникнуть в страну за несколько дней до выборов Михаилу Саакашвили. Спецслужбы организовали въезд Саакашвили в страну за два-три дня до выборов, чтобы устроить беспорядки. Так что от них можно ожидать чего угодно... Печальная реальность, что у нас такие группы, от которых стоит ждать всего", – сказал Папуашвили.
Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Его возвращение позволило "Нацдвижению" привлечь голоса на выборах в органы местного самоуправления, что стало причиной вторых туров выборов мэра во всех крупных городах страны, которые оппозиции выиграть не удалось.
На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе, а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий.
В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года, власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".