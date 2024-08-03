https://sputnik-georgia.ru/20240803/ot-natsdvizheniya-mozhno-ozhidat-vsego-pered-vyborami--spiker-parlamenta-gruzii-289321792.html

От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии

От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в стране 26 октября 2024 года 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T19:07+0400

2024-08-03T19:07+0400

2024-08-03T19:31+0400

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Власти Грузии ожидают любых сюрпризов от оппозиции перед выборами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Его возвращение позволило "Нацдвижению" привлечь голоса на выборах в органы местного самоуправления, что стало причиной вторых туров выборов мэра во всех крупных городах страны, которые оппозиции выиграть не удалось. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года, власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов>> К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия