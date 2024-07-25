https://sputnik-georgia.ru/20240725/premer-gruzii-rasskazal-kak-budut-sudit-natsdvizhenie-posle-vyborov-289161977.html

Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов

Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов

Sputnik Грузия

Привлечение бывшей правящей партии Грузии к ответственности за совершенные преступления является национальной задачей, сказал Кобахидзе 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T09:01+0400

2024-07-25T09:01+0400

2024-07-25T09:41+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. После парламентских выборов под суд будет отдана сама оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая представляет собой агентуру, но также возможно привлечение к ответственности и отдельных лиц, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Ранее Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" пользуется поддержкой порядка 60% избирателей, и у оппозиции нет никаких шансов на победу на парламентских выборах 26 октября. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "радикальной оппозицией" и агентами иностранных сил.О том, каким образом произойдет привлечение бывшей правящей партии к ответственности, премьер обещал рассказать осенью. "Что касается форм (наказания "Нацдвижения" - ред.), об этом мы обязательно поговорим после выборов. Я так скажу: это – национальная задача, так как когда в стране оппозиция называется преступной, криминальной политической силой, в этой стране демократическая, здоровая политическая среда никогда не состоится", - заявил Кобахидзе.По его словам, населению все известно о совершенных прежними властями преступлениях. "Общество знает, сколько преступлений совершила эта политическая сила. Когда в конечном счете прольется свет на все преступления, конечно, все это может дойти до индивидуальных приговоров", - сказал Кобахидзе. Кто является реальным конкурентом властей Грузии на выборах?>>При этом он отметил, что многие представители "Нацдвижения" высшего, среднего и низшего звена уже были осуждены, в том числе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был задержан осенью 2021 года, после того как тайно вернулся в Грузию. Свой срок после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" отсидели, к примеру, глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. От следствия скрываются экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили.О том, что "Нацдвижение" ждет наказание после выборов, первым 29 апреля заявил основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Он с сожалением отметил, что "Нацдвижение" не судили "как единую преступную и предательскую группировку".По его словам, после выборов "коллективному "Нацдвижению" будет вынесен строгий политический и правовой приговор за девятилетнее кровавое правление и 12-летнее вредительство в бытность в оппозиции."Многие наши сограждане огорчены тем, что в 2012 году мы не наказали "националов" надлежащим образом", – сказал Иванишвили на акции в поддержку резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния".Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти>>Следующее выступление Иванишвили состоялось спустя три месяца, 16 июля, на открытии нового центрального офиса партии и начале предвыборной кампании. И тут он тоже не обошел стороной "Нацдвижение", заявив, что оно должно сполна понести ответственность за совершенные в бытность во власти преступления."Особенно за исполнение заказа в 2008 году и втягивание страны в войну", - сказал Иванишвили и добавил, что в результате Грузия потеряла два исторических региона, в целом 125 населенных пунктов, погибли 412 граждан, ранены и изуродованы были около 2 тысяч человек, а 26 тысяч граждан стали вынужденными переселенцами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия