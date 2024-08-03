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Россия остается основным поставщиком топлива в Грузию
Россия остается основным поставщиком топлива в Грузию
Sputnik Грузия
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T09:10+0400
2024-08-03T09:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия импортировала 327,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива из России в первом полугодии 2024 года, что составляет 52,8% от общего импорта, говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов. Всего в январе-июне 2024 года Грузия импортировала 620,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, на 11,9% больше, по сравнению с первым полугодием 2023 года. В том числе импорт бензина за отчетный период составил 307,2 тысячи тонн, а дизеля – 313 тысяч тонн. Помимо России, топливо завезли из Болгарии – 84,7 тысячи тонн, Румынии – 68,3 тысячи тонн, Азербайджана – 56,4 тысячи тонн, Беларуси - 33,2 тысячи тонн, Туркменистана – 17,2 тысячи тонн, Греции – 13,5 тысячи тонн, Турции – 6,9 тысячи тонн, из Кипра – 6,3 тысячи тонн, и т. д. Запрет на экспорт бензина из России возобновится с 1 августа – Новак >>Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тысячи тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, болгария, румыния, азербайджан, грузия, бензин, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, новости
россия, экономика, болгария, румыния, азербайджан, грузия, бензин, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, новости
Россия остается основным поставщиком топлива в Грузию
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия импортировала 327,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива из России в первом полугодии 2024 года, что составляет 52,8% от общего импорта, говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов.
Всего в январе-июне 2024 года Грузия импортировала 620,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, на 11,9% больше, по сравнению с первым полугодием 2023 года.
В том числе импорт бензина за отчетный период составил 307,2 тысячи тонн, а дизеля – 313 тысяч тонн.
Помимо России, топливо завезли из Болгарии – 84,7 тысячи тонн, Румынии – 68,3 тысячи тонн, Азербайджана – 56,4 тысячи тонн, Беларуси - 33,2 тысячи тонн, Туркменистана – 17,2 тысячи тонн, Греции – 13,5 тысячи тонн, Турции – 6,9 тысячи тонн, из Кипра – 6,3 тысячи тонн, и т. д.
Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тысячи тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.