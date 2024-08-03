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Срок действия удостоверений старого образца в Грузии продлили на месяц
Срок действия удостоверений старого образца в Грузии продлили на месяц
Sputnik Грузия
Удостоверения старого образца были у более 200 тысяч граждан 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Срок действия удостоверений личности старого образца продлили до 1 сентября 2024 года, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года. С 1 августа 2011 года в Грузии начали выдавать удостоверения личности нового поколения, т. е. ID-карты. Минздрав указывает, что решение временное и не означает продления срока действия документов. "С 1 августа эти лица смогут получать социальную помощь, пенсии и другие льготы, только посетив соответствующие отделения банка", – говорится в сообщении. По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. Грузия улучшила свои позиции в рейтинге паспортов>>В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинский паспорт, грузия, новости, общество, армения, турция, тбилиси, минздрав
Срок действия удостоверений старого образца в Грузии продлили на месяц
Удостоверения старого образца были у более 200 тысяч граждан
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Срок действия удостоверений личности старого образца продлили до 1 сентября 2024 года, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
Недействительными с 1 июля стали ламинированные удостоверения личности, которые выдавались до 28 июля 2011 года. С 1 августа 2011 года в Грузии начали выдавать удостоверения личности нового поколения, т. е. ID-карты.
"В целях защиты интересов тех граждан, которые еще не поменяли так называемые "ламинированные" удостоверения личности, правительство решило сохранить бесперебойный доступ к услугам еще на месяц", – говорится в сообщении.
Минздрав указывает, что решение временное и не означает продления срока действия документов.
"С 1 августа эти лица смогут получать социальную помощь, пенсии и другие льготы, только посетив соответствующие отделения банка", – говорится в сообщении.
По последним данным, удостоверения старого образца были у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт.
В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня.
В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению.