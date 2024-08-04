https://sputnik-georgia.ru/20240804/gruzinskiy-bokser-zavoeval-bronzu-na-olimpiade-v-parizhe-289331040.html

Грузинский боксер завоевал бронзу на Олимпиаде в Париже

Грузинский боксер завоевал бронзу на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Гурули потерпел поражение единогласным решением судей во всех трех раундах 04.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузинский боксер Лаша Гурули, выступающий в весовой категории до 63,5 килограммов, проиграл кубинцу Борхесу Эрисланди Альваресу в полуфинале турнира на Олимпиаде в Париже, став обладателем бронзовой медали. Таким образом, у Олимпийской сборной Грузии в копилке уже четыре медали – золото и два серебра, выигранные дзюдоистами, и бронза в боксе. На Олимпиаду в Париж отправились 28 грузинских спортсменов. Гурули потерпел поражение единогласным решением судей во всех трех раундах. Для победы Гурули нужно было нокаутировать соперника. Но кубинец практически не допускал ошибок в защите. Гурули вышел на бой с рассеченными бровями. Во время боя с кубинцем врач дважды обрабатывал его раны. Повреждения были получены грузинским боксером во время боя в 1/4 финала. Грузия рассчитывает на медали борцов на Олимпиаде в Париже – президент НОК >>Грузинские боксеры не выигрывали олимпийские медали с 2000 года, когда бронзу для Грузии в Сиднее завоевал Владимир Чантурия. Лаше Гурули 27 лет. Он родился в городе Рустави. Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023) и чемпионата Европы (2022). Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую в дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша гурули, бокс, олимпиада-2024 в париже