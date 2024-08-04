https://sputnik-georgia.ru/20240804/inostrannye-donory-finansiruyut-v-gruzii-festival-avtoritarizma--premer-289328947.html

Иностранные доноры финансируют в Грузии "Фестиваль авторитаризма" – премьер

Иностранные доноры финансируют в Грузии "Фестиваль авторитаризма" – премьер

Sputnik Грузия

Это неправильное вмешательство в избирательные процессы в Грузии перед выборами 26 октября, заявил премьер 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T19:08+0400

2024-08-04T19:08+0400

2024-08-04T19:08+0400

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ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

телави

кахети

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Иностранные доноры напрямую финансируют в Грузии проведение "Фестиваля авторитаризма", выдавая его за т.н. "Фестиваль демократии", на котором демонстрируют портреты заключенного, экс-президента Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) проводит в Телави (регион Кахети) "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале принимают участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа". По словам Кобахидзе, это неправильное вмешательство в избирательные процессы в Грузии перед выборами 26 октября. "К сожалению, выборы пройдут на фоне грубых нарушений избирательных принципов, хотя эти нарушения реально не смогут отразиться на результатах. Грузинское общество все хорошо видит", - заявил Кобахидзе. По его словам, какое бы вмешательство ни осуществлялось, оно не окажет существенного влияния на результаты выборов. В 2021 году "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) открыл свое представительство "Центр демократии" в Цаленджихе – единственном муниципалитете в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, член "Единого национального движения" Георгий (Гия) Харчилава. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, телави, кахети, парламентские выборы в грузии 2024