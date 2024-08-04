https://sputnik-georgia.ru/20240804/oppozitsiya-vedet-predvybornuyu-kampaniyu-na-dengi-npo---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-289327265.html

Оппозиция ведет предвыборную кампанию на деньги НПО – вице-спикер парламента Грузии

Оппозиция ведет предвыборную кампанию на деньги НПО – вице-спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T15:01+0400

2024-08-04T15:01+0400

2024-08-04T16:13+0400

политика

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новости

арчил талаквадзе

михаил саакашвили

георгий вашадзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Оппозиция проводит свои встречи с избирателями на деньги неправительственных организаций, при этом отрицая начало предвыборной кампании, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, оценивая продолжающийся в Телави (регион Кахети) "Фестиваль демократии". НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) проводит в Телави "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого отведена под павильоны оппозиционных партий. По его словам, таким образом оппозиция пытается обмануть грузинское общество. "Никто не сможет пустить пыль в глаза нашему народу", - подчеркнул Талаквадзе. После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Закон "Об амнистии" был принят пока лишь в первом чтении. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии. В 2021 году "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) открыл свое представительство "Центр демократии" в Цаленджихе – единственном муниципалитете в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, член "Единого национального движения" Георгий (Гия) Харчилава. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024