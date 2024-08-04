https://sputnik-georgia.ru/20240804/pravitelstvo-gruzii-pristupaet-k-razvitiyu-novogo-kurorta-v-vysokogornoy-rache-289324653.html

Правительство Грузии приступает к развитию нового курорта в высокогорной Раче

Правительство Грузии приступает к развитию нового курорта в высокогорной Раче

Sputnik Грузия

Для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана, заявила замминистра 04.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Минэкономики Грузии начинает развитие совершенно нового курорта Мравалдзали на высоте более 1,8 тысячи метров над уровнем моря в регионе Рача, заявила заместитель министра экономики Мариам Квривишвили журналистам. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. По ее словам, с самого первого дня к реализации проекта будут привлечены ведущие международные компании – чтобы концепция курорта была выбрана правильно и происходило его дальнейшее развитие. "Мы тесно сотрудничаем с инвесторами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры с их участием. Этот проект будет иметь большое значение для Рачи", - подчеркнула Квривишвили.. Кроме того, по словам замминистра, для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана. Она отметила, что каждый курорт должен быть четырехсезонным и проектирование будет осуществляться соответствующим образом. Кроме того, вместе с привлечением инвестиций увеличатся туристические потоки в регион, появится возможность создания новых рабочих мест, что укрепит экономическое положение Рачи. На месте трагедии в Шови построят храм – премьер Грузии >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов. Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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