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Правительство Грузии приступает к развитию нового курорта в высокогорной Раче
Правительство Грузии приступает к развитию нового курорта в высокогорной Раче
Sputnik Грузия
Для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана, заявила замминистра 04.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Минэкономики Грузии начинает развитие совершенно нового курорта Мравалдзали на высоте более 1,8 тысячи метров над уровнем моря в регионе Рача, заявила заместитель министра экономики Мариам Квривишвили журналистам. Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов. По ее словам, с самого первого дня к реализации проекта будут привлечены ведущие международные компании – чтобы концепция курорта была выбрана правильно и происходило его дальнейшее развитие. "Мы тесно сотрудничаем с инвесторами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры с их участием. Этот проект будет иметь большое значение для Рачи", - подчеркнула Квривишвили.. Кроме того, по словам замминистра, для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана. Она отметила, что каждый курорт должен быть четырехсезонным и проектирование будет осуществляться соответствующим образом. Кроме того, вместе с привлечением инвестиций увеличатся туристические потоки в регион, появится возможность создания новых рабочих мест, что укрепит экономическое положение Рачи. На месте трагедии в Шови построят храм – премьер Грузии >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов. Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, рача, шови, туризм
Правительство Грузии приступает к развитию нового курорта в высокогорной Раче
11:11 04.08.2024 (обновлено: 11:28 04.08.2024)
Для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Минэкономики Грузии начинает развитие совершенно нового курорта Мравалдзали на высоте более 1,8 тысячи метров над уровнем моря в регионе Рача, заявила заместитель министра экономики Мариам Квривишвили журналистам.
Правительство Грузии с 2019 года ведет работу над системным развитием курортов для привлечения большего числа визитеров и развития регионов.
"По поручению премьер-министра мы провели ряд исследований, изучили различные места и выбрали Мравалдзали как одно из особо интересных направлений, где государство совместно с частным сектором планомерно реализует развитие курорта. Наша задача, чтобы Мравалдзали стал универсальным четырехсезонным курортом", - заявила Кривишвили.
По ее словам, с самого первого дня к реализации проекта будут привлечены ведущие международные компании – чтобы концепция курорта была выбрана правильно и происходило его дальнейшее развитие.
"Мы тесно сотрудничаем с инвесторами, чтобы ускорить развитие инфраструктуры с их участием. Этот проект будет иметь большое значение для Рачи", - подчеркнула Квривишвили..
Кроме того, по словам замминистра, для развития новых курортов отобраны такие места, как Схартала и Бетлеви, а также Шхивана.
"Мы рассматриваем указанные направления с точки зрения создания дополнительной курортной зоны и уверены, что совместными усилиями сможем создать два новых важных направления для туристической отрасли нашей страны, новые центры привлекательности", — сказала Квривишвили.
Она отметила, что каждый курорт должен быть четырехсезонным и проектирование будет осуществляться соответствующим образом.
Кроме того, вместе с привлечением инвестиций увеличатся туристические потоки в регион, появится возможность создания новых рабочих мест, что укрепит экономическое положение Рачи.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов. Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.