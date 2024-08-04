https://sputnik-georgia.ru/20240804/saakashvili-uzhe-davno-nakhoditsya-ne-v-tyurme---premer-ministr-gruzii-289330095.html

Саакашвили уже давно находится не в тюрьме – премьер-министр Грузии

Саакашвили уже давно находится не в тюрьме – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T19:51+0400

2024-08-04T19:51+0400

2024-08-04T20:00+0400

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еспч

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Решение о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже давно находится не в тюрьме, а в одной из частных клиник, в пенитенциарное учреждение должны принять соответствующие ведомства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Кроме того, по словам премьера, ему "не интересен" вопрос возвращения Саакашвили в тюрьму. В конце июля глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили улучшилось, и как только со стороны врачей будет соответствующая готовность, он будет переведен в пенитенциарное учреждение, так как осужденный должен отбывать наказание в тюрьме. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, еспч