https://sputnik-georgia.ru/20240701/saakashvili-nelzya-nazyvat-politzaklyuchennym--sila-naroda-288749619.html

Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа"

Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа"

Sputnik Грузия

В защиту Саакашвили на заседании ПАСЕ выступила председатель основанной им партии, депутат Тина Бокучава 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T17:06+0400

2024-07-01T17:06+0400

2024-07-01T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Прежде чем говорить о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является политзаключенным, следует почитать заключения Европейского суда по правам человека по его делам, сказал депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя заявление председателя "Единого национального движения" Тины Бокучава в ПАСЕ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бокучава заявила в ПАСЕ, что Саакашвили находится в заключении по политическим мотивам, а правящая партия "Грузинская мечта" использует коррумпированных судей как инструмент политического преследования. Саакашвили является основателем некогда правящей, а после смены власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".По словам депутата, заявление Бокучава объясняется тем, что "Нацдвижение" находится в плохом положении, ему не помогла даже смена председателя. Леван Хабеишвили в начале июня заявил о том, что покидает пост председателя партии по состоянию здоровья и что его заменит Тина Бокучава. Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты">>"Сейчас она цепляется за ресурсы вождей, но это не выйдет", – заявил Мачарашвили.Основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Грузии Саакашвили, даже когда покинул страну и получил гражданство Украины, что лишило его грузинского паспорта, всегда оставался идейным вдохновителем партии. Теперь же, будучи в заключении, он был назван руководством партии главным лидером "коалиции победы".Соратники и сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, леван хабеишвили, еспч, "сила народа", тинатин бокучава