https://sputnik-georgia.ru/20240804/skolko-zarabotala-gruziya-na-eksporte-persikov-289327505.html

Сколько заработала Грузия на экспорте персиков

Сколько заработала Грузия на экспорте персиков

Sputnik Грузия

В текущем году рыночная стоимость одного килограмма персиков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 5% 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T16:06+0400

2024-08-04T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Экспорт 15,6 тысячи тонн персиков и нектаринов в период с 1 мая по 31 июля 2024 года принес Грузии 18 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По данным ведомства, объемы экспорта на 1% (на 146 тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 7%, или на 1,1 миллиона долларов. Как ранее отметил Минсельхоз, в текущем году рыночная стоимость одного килограмма персиков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 5% и составила 1,14 доллара. Всего за последние 10 лет Грузия экспортировала более 170 тысяч тонн персиков, заработав на этом 154 миллиона долларов. В Грузии ожидается большой урожай фундука >>Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии