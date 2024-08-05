https://sputnik-georgia.ru/20240805/abiturienty-gruzii-mogut-uznat-rezultaty-ege-po-trem-predmetam-289334191.html

Абитуриенты Грузии могут узнать результаты ЕГЭ по трем предметам

Абитуриенты Грузии могут узнать результаты ЕГЭ по трем предметам

Sputnik Грузия

Для этого надо зайти на сайт Центра экзаменов, указать свой личный номер и ввести пятизначный пароль 05.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал результаты вступительных экзаменов по иностранному языку, математике и истории – информация появилась на сайте Центра. Двумя днями ранее, 3 августа, были опубликованы результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе, а также осетинскому языку. Дождались: абитуриенты Грузии узнают оценки за вступительные экзамены>>Чтобы узнать свой результат, абитуриентам необходимо зайти на сайт Центра и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль. Национальный центр экзаменов и оценок постепенно опубликует результаты абитуриентов по другим экзаменационным предметам, как только будет завершена коррекция работ. Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год. Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, вузы грузии, молодежь