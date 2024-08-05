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Абитуриенты Грузии могут узнать результаты ЕГЭ по трем предметам
Абитуриенты Грузии могут узнать результаты ЕГЭ по трем предметам
Sputnik Грузия
Для этого надо зайти на сайт Центра экзаменов, указать свой личный номер и ввести пятизначный пароль 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал результаты вступительных экзаменов по иностранному языку, математике и истории – информация появилась на сайте Центра. Двумя днями ранее, 3 августа, были опубликованы результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе, а также осетинскому языку. Дождались: абитуриенты Грузии узнают оценки за вступительные экзамены>>Чтобы узнать свой результат, абитуриентам необходимо зайти на сайт Центра и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль. Национальный центр экзаменов и оценок постепенно опубликует результаты абитуриентов по другим экзаменационным предметам, как только будет завершена коррекция работ. Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год. Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, вузы грузии, молодежь
образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, вузы грузии, молодежь
Абитуриенты Грузии могут узнать результаты ЕГЭ по трем предметам
13:49 05.08.2024 (обновлено: 13:50 05.08.2024)
Для этого надо зайти на сайт Центра экзаменов, указать свой личный номер и ввести пятизначный пароль
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал результаты вступительных экзаменов по иностранному языку, математике и истории – информация появилась на сайте Центра.
Двумя днями ранее, 3 августа, были опубликованы результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе, а также осетинскому языку.
Чтобы узнать свой результат, абитуриентам необходимо зайти на сайт Центра
и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль.
Национальный центр экзаменов и оценок постепенно опубликует результаты абитуриентов по другим экзаменационным предметам, как только будет завершена коррекция работ.
Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:
Грузинский язык и литературу
Один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование)
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год.
Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.