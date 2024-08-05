https://sputnik-georgia.ru/20240805/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii--zaderzhannym-predyavleny-obvineniya-289341542.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержанным предъявлены обвинения

Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержанным предъявлены обвинения

Sputnik Грузия

Один из обвиняемых, ранее судимый 25-летний местный житель по прозвищу "Джава", был задержан за членство в "воровском мире" 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T21:41+0400

2024-08-05T21:41+0400

2024-08-05T21:41+0400

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воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным в членстве в "воровском сообществе" и в поддержке деятельности "воровского сообщества", оба обвиняемых останутся в тюрьме на время следствия, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование, проведенное МВД, установило, что 5 июня в городе Батуми ( Аджария) обвиняемый в членстве в "воровском сообществе" организовал "воровскую разборку" с целью осуществление деятельности "воровского сообщества" и получения материальной выгоды. В частности, обвиняемому стало известно, что потерпевший якобы выиграл 300 тысяч лари в онлайн-казино, что не соответствовало действительности. Тем не менее, обвиняемый обязал потерпевшего заплатить 5 тысяч лари. Борьба с "воровским миром" в Грузии – на Западе страны задержаны двое >>Также по его заданию второй обвиняемый связывался с потерпевшим и его родственником. Угрожая и запугивая потребовал выплатить указанную сумму. В результате потерпевшие перевели сумму в 5 тысяч лари на личный банковский счет члена "воровского сообщества". Полиция задержала обвиняемых 1 августа. За членство в "воровском сообществе" одному из обвиняемых грозит от семи до десяти лет тюрьмы, а второму – за поддержку деятельности "воровского сообщества" – от трех до шести лет. Как отмечено в заявлении ведомства, прокуратура проводит жесткую уголовную политику в отношении организованной преступности, которую продолжит и в дальнейшем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, аджария, батуми, генеральная прокуратура грузии, вор в законе, воровское сообщество