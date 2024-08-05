https://sputnik-georgia.ru/20240805/prezident-gruzii-ne-verit-v-vozmozhnost-soglasheniya-oppozitsii-po-postu-premera-289341941.html
Президент Грузии не верит в возможность соглашения оппозиции по посту премьера
Президент Грузии не верит в возможность соглашения оппозиции по посту премьера
Sputnik Грузия
Президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T23:04+0400
2024-08-05T23:04+0400
2024-08-05T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в понедельник.Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября.Вместе с тем президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату, точно так же, как существует ограниченный по мандату парламент, который был бы обязан выполнять Хартию."Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования, чудо-реформа здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств", – заявила Зурабишвили.Она отметила, что у правительства будет ограниченный мандат сделать все, чтобы вернуть Грузию на путь, то есть восстановить отношения с нашими партнерами, восстановить программу с Международным валютным фондом, восстановить независимость Национального банка, то есть все, что может правительство, чтобы вести нормальную деятельность. По ее мнению, тогда наступит время серьезных, фундаментальных реформ общества, которое пока хромает в этом отношении, это будет образование, здравоохранение.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Президент Грузии не верит в возможность соглашения оппозиции по посту премьера
23:04 05.08.2024 (обновлено: 23:22 05.08.2024)
Президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в понедельник.
Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября.
"Я не верю, что можно договориться об одном премьер-министре, который будет политической фигурой, так как у каждой партии свои амбиции и свои взгляды на других", – заявила президент.
Вместе с тем президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату, точно так же, как существует ограниченный по мандату парламент, который был бы обязан выполнять Хартию.
"Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования, чудо-реформа здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств", – заявила Зурабишвили.
Она отметила, что у правительства будет ограниченный мандат сделать все, чтобы вернуть Грузию на путь, то есть восстановить отношения с нашими партнерами, восстановить программу с Международным валютным фондом, восстановить независимость Национального банка, то есть все, что может правительство, чтобы вести нормальную деятельность.
"Если мы это сделаем, это будет грандиозное дело, и на новом этапе наших отношений с Европейским союзом, когда мы также получим действительно дружественную часть дружественного акта от Америки, те позитивы, которые обещаны в этом документе, будет прогресс", – считает президент.
По ее мнению, тогда наступит время серьезных, фундаментальных реформ общества, которое пока хромает в этом отношении, это будет образование, здравоохранение.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".