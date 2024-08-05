https://sputnik-georgia.ru/20240805/prezident-gruzii-ne-verit-v-vozmozhnost-soglasheniya-oppozitsii-po-postu-premera-289341941.html

Президент Грузии не верит в возможность соглашения оппозиции по посту премьера

Президент Грузии не верит в возможность соглашения оппозиции по посту премьера

Sputnik Грузия

Президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T23:04+0400

2024-08-05T23:04+0400

2024-08-05T23:22+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в понедельник.Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября.Вместе с тем президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату, точно так же, как существует ограниченный по мандату парламент, который был бы обязан выполнять Хартию."Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования, чудо-реформа здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств", – заявила Зурабишвили.Она отметила, что у правительства будет ограниченный мандат сделать все, чтобы вернуть Грузию на путь, то есть восстановить отношения с нашими партнерами, восстановить программу с Международным валютным фондом, восстановить независимость Национального банка, то есть все, что может правительство, чтобы вести нормальную деятельность. По ее мнению, тогда наступит время серьезных, фундаментальных реформ общества, которое пока хромает в этом отношении, это будет образование, здравоохранение.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024