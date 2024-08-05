https://sputnik-georgia.ru/20240805/v-dzyudo-gruziya-mogla-poluchit-bolshe-medaley--serebryanyy-prizer-olimpiady-v-parizhe-289333710.html

В дзюдо Грузия могла получить больше медалей – серебряный призер Олимпиады в Париже

В дзюдо Грузия могла получить больше медалей – серебряный призер Олимпиады в Париже

Sputnik Грузия

Спортсмен надеется, что до 11 августа страна сможет пополнить свою копилку еще не одной медалью 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T13:03+0400

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2024-08-05T13:03+0400

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лаша гурули

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три медали, выигранные грузинскими дзюдоистами на Олимпийских играх 2024 в Париже, это большой успех, хотя наград могло быть и больше, заявил серебряный призер турнира дзюдоистов Тато Григалашвили. Грузинские дзюдоисты вернулись на родину с Олимпийских игр в Париже в воскресенье поздно ночью. В Международном аэропорту их встречали благодарные болельщики. Дзюдоисты принесли национальной олимпийской сборной три медали – золото, завоеванное уже двукратным олимпийским чемпионом Лашей Бекаури, а также два серебра – Тато Григалашвили и Ильи Суламанидзе. Дзюдоист надеется, что до 11 августа Грузия сможет пополнить свою копилку еще не одной медалью. "Олимпиада еще не закончилась, и мы все еще ждем золотых медалей", – сказал Григалашвили. Грузинский боксер завоевал бронзу на Олимпиаде в Париже>>Всего у Грузии к 10-му дню Олимпиады на счету четыре медали. К трем наградам дзюдоистов накануне прибавилась бронза боксера Лаши Гурули. Это медаль была вдвойне важна, так как Грузия не выигрывала олимпийские медали в боксе с 2000 года, когда на пьедестал в Сиднее поднялся Владимир Чантурия. До конца Олимпиады 11 августа в борьбе за медали примут участие еще девять грузинских спортсменов – семеро борцов и двое тяжелоатлетов. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую в дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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олимпийские игры, париж, спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша бекаури, лаша гурули, олимпиада-2024 в париже