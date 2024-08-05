https://sputnik-georgia.ru/20240805/v-gruzii-dlya-molodezhi-nekhvatka-raboty-na-polstavki--issledovanie-289334717.html

В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование

В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование

Sputnik Грузия

Это вынуждает многих делать выбор между образованием и стабильной работой, говорится в отчете 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T16:06+0400

2024-08-05T16:06+0400

2024-08-05T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии не хватает рабочих мест на неполный рабочий день для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, а те, кто работают, получают почти на треть меньше среднемесячной номинальной зарплаты, говорится в исследовании о занятости молодежи исследовательского центра PMCG. Согласно исследованию, в 2023 году только 9% занятой молодежи работали неполный рабочий день, что намного ниже (33%), чем в среднем в странах Евросоюза. Кроме того, исследование выявило, что в прошлом году только 7% молодых людей могли учиться и работать одновременно. "Из тех, кто учился, только 10% имели работу, что указывает на то, что молодым людям трудно совмещать работу с учебой", – отмечают авторы исследования. Всемирный банк: работники Грузии – одни из самых продуктивных в мире>>Что касается заработной платы, то, согласно исследованию, в 2020-2023 годах молодежь получала на 35% меньше среднемесячной номинальной заработной платы всех работников. Как показали результаты исследования, средняя номинальная заработная плата молодежи в 2023 году составляла 1 558 лари, а среднемесячная номинальная заработная плата всех работников – 1 858 лари. Средняя заработная плата молодых людей увеличивается с их возрастом и тесно связана с повышением уровня высшего образования и опыта работы, поясняют авторы исследования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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молодежь, трудоустройство, новости, грузия, общество