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В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование
В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование
Sputnik Грузия
Это вынуждает многих делать выбор между образованием и стабильной работой, говорится в отчете 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T16:06+0400
2024-08-05T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии не хватает рабочих мест на неполный рабочий день для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, а те, кто работают, получают почти на треть меньше среднемесячной номинальной зарплаты, говорится в исследовании о занятости молодежи исследовательского центра PMCG. Согласно исследованию, в 2023 году только 9% занятой молодежи работали неполный рабочий день, что намного ниже (33%), чем в среднем в странах Евросоюза. Кроме того, исследование выявило, что в прошлом году только 7% молодых людей могли учиться и работать одновременно. "Из тех, кто учился, только 10% имели работу, что указывает на то, что молодым людям трудно совмещать работу с учебой", – отмечают авторы исследования. Всемирный банк: работники Грузии – одни из самых продуктивных в мире>>Что касается заработной платы, то, согласно исследованию, в 2020-2023 годах молодежь получала на 35% меньше среднемесячной номинальной заработной платы всех работников. Как показали результаты исследования, средняя номинальная заработная плата молодежи в 2023 году составляла 1 558 лари, а среднемесячная номинальная заработная плата всех работников – 1 858 лари. Средняя заработная плата молодых людей увеличивается с их возрастом и тесно связана с повышением уровня высшего образования и опыта работы, поясняют авторы исследования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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молодежь, трудоустройство, новости, грузия, общество
молодежь, трудоустройство, новости, грузия, общество
В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование
16:06 05.08.2024 (обновлено: 17:29 05.08.2024)
Это вынуждает многих делать выбор между образованием и стабильной работой, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии не хватает рабочих мест на неполный рабочий день для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, а те, кто работают, получают почти на треть меньше среднемесячной номинальной зарплаты, говорится в исследовании о занятости молодежи исследовательского центра PMCG.
Согласно исследованию
, в 2023 году только 9% занятой молодежи работали неполный рабочий день, что намного ниже (33%), чем в среднем в странах Евросоюза.
"Такая нехватка рабочих мест на неполный рабочий день вынуждает многих молодых людей делать выбор между образованием и стабильной работой", – говорится в исследовании.
Кроме того, исследование выявило, что в прошлом году только 7% молодых людей могли учиться и работать одновременно.
"Из тех, кто учился, только 10% имели работу, что указывает на то, что молодым людям трудно совмещать работу с учебой", – отмечают авторы исследования.
Что касается заработной платы, то, согласно исследованию, в 2020-2023 годах молодежь получала на 35% меньше среднемесячной номинальной заработной платы всех работников.
Как показали результаты исследования, средняя номинальная заработная плата молодежи в 2023 году составляла 1 558 лари, а среднемесячная номинальная заработная плата всех работников – 1 858 лари.
"В 2020-2023 годах в среднем молодые люди получали зарплату на 35% меньше, чем люди 15+ лет, что может быть вызвано тем, что молодежь в основном занята на начальных должностях, которые обычно менее оплачиваемы", – говорится в исследовании.
Средняя заработная плата молодых людей увеличивается с их возрастом и тесно связана с повышением уровня высшего образования и опыта работы, поясняют авторы исследования.