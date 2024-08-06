https://sputnik-georgia.ru/20240806/glava-minzdrava-gruzii-nazval-summu-kotoruyu-ssha-otkazalis-vydelyat-ncdc-289350336.html

Глава Минздрава Грузии назвал сумму, которую США отказались выделять NCDC

Глава Минздрава Грузии назвал сумму, которую США отказались выделять NCDC

Sputnik Грузия

Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T14:33+0400

2024-08-06T14:33+0400

2024-08-06T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн долларов, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний, назвав их безответственными. Более того, он заверил общество, что Центр и лаборатория будут работать беспрепятственно, как и прежде. МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, сша, тбилиси, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний