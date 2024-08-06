https://sputnik-georgia.ru/20240806/glava-minzdrava-gruzii-nazval-summu-kotoruyu-ssha-otkazalis-vydelyat-ncdc-289350336.html
Глава Минздрава Грузии назвал сумму, которую США отказались выделять NCDC
Глава Минздрава Грузии назвал сумму, которую США отказались выделять NCDC
Sputnik Грузия
Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T14:33+0400
2024-08-06T14:33+0400
2024-08-06T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн долларов, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний, назвав их безответственными. Более того, он заверил общество, что Центр и лаборатория будут работать беспрепятственно, как и прежде. МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, сша, тбилиси, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний
новости, грузия, общество, сша, тбилиси, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний
Глава Минздрава Грузии назвал сумму, которую США отказались выделять NCDC
14:33 06.08.2024 (обновлено: 14:53 06.08.2024)
Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн долларов, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге.
Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Речь может идти максимум о 2 миллионах лари. Естественно, потребуется оценка этого, может быть, даже не эта цифра. Вводить кого-то в заблуждение, что грузинской стороне приостановили 95 миллионов лари, – это явная ложь", – заявил Сарджвеладзе.
Министр также опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара и Национального центра по контролю заболеваний, назвав их безответственными.
Более того, он заверил общество, что Центр и лаборатория будут работать беспрепятственно, как и прежде.
МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.
По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США.
Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков.
В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности.
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.