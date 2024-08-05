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Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?

Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?

Sputnik Грузия

Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T18:08+0400

2024-08-05T18:08+0400

2024-08-05T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США, после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, сообщают грузинские СМИ. О приостановлении помощи в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в конце июля Госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. При этом Блинкен не стал уточнять, конкретно о какой финансовой помощь идет речь, лишь отметил, что "Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития". На вопрос, о каким проектах идет речь, Имнадзе ответил, что пока не может ничего сказать. То, что США являются одним из главных спонсоров проектов, подтвердил экс- гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. При этом на вопрос, лишилась ли лаборатория Лугара американского финансирования, Гамкрелидзе также не смог ответить утвердительно. Представители НПО требуют прозрачности работы лаборатории Лугара>>"Подтвержденной (информации – ред.) у меня, по крайней мере, нет. Я все же думаю, все это не начнется со сферы здравоохранения… Безусловно, роль американцев очень большая. Как вам известно, США являются нашим главным политическим, экономическим партнером, в том числе в сфере здравоохранения", – заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала "Формула". По его словам, с 2018 года государство финансирует расходы лабораторной системы, однако серьезная поддержка продолжается. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Реакция оппозиции Если лаборатория Лугара прекратить работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности, заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе. Полную ответственность за происходящее несет правящая партия "Грузинская мечта", считает депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили. В свою очередь независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия напомнила, что еще до принятия закона об "иноагентах", все очень ясно объясняли правящей силе, в том числе грузинский народ, что этим законом Грузия отдалялась от демократии. "Тот ущерб, который уже понес грузинский народ, будь то программа элиминации СПИДа, гепатита С или программа переподготовки врачей, в этом плане народ уже пострадал", – заявила Акубардия. Позиция большинства К сожалению, как правило, американская сторона не дает аргументов, в том числе и в связи с лабораторией Лугара, заявил член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. По его словам, когда США отказываются финансировать медицинское учреждение и не отказываются финансировать экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджария, которая, будучи омбудсменом, в 2020 году заявила, что предпочитает "огонь бомб отказу от введения санкций против РФ", интерес здесь очевиден."Это давление на власти Грузии и прямое указание на второй фронт. Это давление будет продолжаться до 26 октября. И мы уверены, что после 26 октября, после выбора грузинского народа, риторика обязательно изменится", – заявил Мачарашвили. Отношения с Западом Отношения Грузии с Западом накалились до предела после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Чем же занимается лаборатория?МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео>>По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ричард лугар, амиран гамкрелидзе, гурам мачарашвили, общество, новости, грузия, сша, тбилиси, израиль, "сила народа", нато