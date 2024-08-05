https://sputnik-georgia.ru/20240805/rabota-laboratorii-lugara-v-gruzii-pod-ugrozoy-289337827.html
Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?
Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?
Sputnik Грузия
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США 05.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-05T18:08+0400
2024-08-05T18:08+0400
2024-08-05T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США, после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, сообщают грузинские СМИ. О приостановлении помощи в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в конце июля Госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. При этом Блинкен не стал уточнять, конкретно о какой финансовой помощь идет речь, лишь отметил, что "Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития". На вопрос, о каким проектах идет речь, Имнадзе ответил, что пока не может ничего сказать. То, что США являются одним из главных спонсоров проектов, подтвердил экс- гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. При этом на вопрос, лишилась ли лаборатория Лугара американского финансирования, Гамкрелидзе также не смог ответить утвердительно. Представители НПО требуют прозрачности работы лаборатории Лугара>>"Подтвержденной (информации – ред.) у меня, по крайней мере, нет. Я все же думаю, все это не начнется со сферы здравоохранения… Безусловно, роль американцев очень большая. Как вам известно, США являются нашим главным политическим, экономическим партнером, в том числе в сфере здравоохранения", – заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала "Формула". По его словам, с 2018 года государство финансирует расходы лабораторной системы, однако серьезная поддержка продолжается. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Реакция оппозиции Если лаборатория Лугара прекратить работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности, заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе. Полную ответственность за происходящее несет правящая партия "Грузинская мечта", считает депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили. В свою очередь независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия напомнила, что еще до принятия закона об "иноагентах", все очень ясно объясняли правящей силе, в том числе грузинский народ, что этим законом Грузия отдалялась от демократии. "Тот ущерб, который уже понес грузинский народ, будь то программа элиминации СПИДа, гепатита С или программа переподготовки врачей, в этом плане народ уже пострадал", – заявила Акубардия. Позиция большинства К сожалению, как правило, американская сторона не дает аргументов, в том числе и в связи с лабораторией Лугара, заявил член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. По его словам, когда США отказываются финансировать медицинское учреждение и не отказываются финансировать экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджария, которая, будучи омбудсменом, в 2020 году заявила, что предпочитает "огонь бомб отказу от введения санкций против РФ", интерес здесь очевиден."Это давление на власти Грузии и прямое указание на второй фронт. Это давление будет продолжаться до 26 октября. И мы уверены, что после 26 октября, после выбора грузинского народа, риторика обязательно изменится", – заявил Мачарашвили. Отношения с Западом Отношения Грузии с Западом накалились до предела после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Чем же занимается лаборатория?МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео>>По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ричард лугар, амиран гамкрелидзе, гурам мачарашвили, общество, новости, грузия, сша, тбилиси, израиль, "сила народа", нато
ричард лугар, амиран гамкрелидзе, гурам мачарашвили, общество, новости, грузия, сша, тбилиси, израиль, "сила народа", нато
Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США, после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, сообщают грузинские СМИ.
О приостановлении помощи в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в конце июля Госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО.
При этом Блинкен не стал уточнять, конкретно о какой финансовой помощь идет речь, лишь отметил, что "Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития".
"(Финансирование – ред.) не приостановлено. Есть определенные проекты, о которых идет разговор", – заявил замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе в эфире телеканала "Формула".
На вопрос, о каким проектах идет речь, Имнадзе ответил, что пока не может ничего сказать.
То, что США являются одним из главных спонсоров проектов, подтвердил экс- гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. При этом на вопрос, лишилась ли лаборатория Лугара американского финансирования, Гамкрелидзе также не смог ответить утвердительно.
"Подтвержденной (информации – ред.) у меня, по крайней мере, нет. Я все же думаю, все это не начнется со сферы здравоохранения… Безусловно, роль американцев очень большая. Как вам известно, США являются нашим главным политическим, экономическим партнером, в том числе в сфере здравоохранения", – заявил
Гамкрелидзе в эфире телеканала "Формула".
По его словам, с 2018 года государство финансирует расходы лабораторной системы, однако серьезная поддержка продолжается.
"Безусловно, будет очень плохо, если эти проекты будут приостановлены, потому что эти проекты не только для того, чтобы проводить исследования, а затем публиковать статьи, эта также проекты практического использования", – добавил он.
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.
Если лаборатория Лугара прекратить работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности, заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.
"К сожалению, "Грузинская мечта" своей антизападной, антиамериканской, антигрузинской, антиевропейской политикой изо дня в день отдаляет нас от цивилизованного мира", – заявил Чихладзе.
Полную ответственность за происходящее несет правящая партия "Грузинская мечта", считает депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.
"То, что наши стратегические партнеры в процессе пересмотра отношений с нами, и происходит обновление для поиска новых каналов помощи, чтобы она дошла до населения, этот процесс пересмотра является полностью ответственностью властей", – заявил Лилуашвили.
В свою очередь независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия напомнила, что еще до принятия закона об "иноагентах", все очень ясно объясняли правящей силе, в том числе грузинский народ, что этим законом Грузия отдалялась от демократии.
"Тот ущерб, который уже понес грузинский народ, будь то программа элиминации СПИДа, гепатита С или программа переподготовки врачей, в этом плане народ уже пострадал", – заявила Акубардия.
К сожалению, как правило, американская сторона не дает аргументов, в том числе и в связи с лабораторией Лугара, заявил член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.
"Чем больше подобных решений будет принято нынешней администрацией США, тем больше у нас и грузинского общества будет доказательств того, что мы были правы – доноры финансируют черные деньги и тот сектор НПО, который жаждет революции в стране, и прекращает финансировать такие добрые дела, за которые мы благодарны", – заявил Мачарашвили.
По его словам, когда США отказываются финансировать медицинское учреждение и не отказываются финансировать экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджария, которая, будучи омбудсменом, в 2020 году заявила, что предпочитает "огонь бомб отказу от введения санкций против РФ", интерес здесь очевиден.
"Это давление на власти Грузии и прямое указание на второй фронт. Это давление будет продолжаться до 26 октября. И мы уверены, что после 26 октября, после выбора грузинского народа, риторика обязательно изменится", – заявил Мачарашвили.
Отношения Грузии с Западом накалились до предела после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит европейским ценностям и препятствует евроатлантической интеграции страны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня.
В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
Чем же занимается лаборатория?
МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.
По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США.
Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков.