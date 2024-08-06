https://sputnik-georgia.ru/20240806/papuashvili-prezident-gruzii-narushaet-konstitutsiyu-i-vmeshivaetsya-v-predvybornuyu-kampaniyu-289353340.html

Папуашвили: президент Грузии нарушает Конституцию и вмешивается в предвыборную кампанию

Папуашвили: президент Грузии нарушает Конституцию и вмешивается в предвыборную кампанию

Sputnik Грузия

Участие в любой предвыборной агитации и кампании лица, занимающего должность президента, является нарушением Конституции, заявил спикер парламента Грузии 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T17:55+0400

2024-08-06T17:55+0400

2024-08-06T18:18+0400

политика

новости

грузия

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929692_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1711fe689a6bffd29646d2a8053a0aa5.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает Конституцию, открыто вмешиваясь в предвыборную кампанию, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова вступить в дебаты с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. "Меня ничего не интересует, я смотрю на факты и вижу, куда движется страна, но он обязан перед общественностью разъяснять некоторые позиции", – сказала президент. Участие в любой предвыборной агитации и кампании лица, занимающего должность президента, является нарушением Конституции, добавил он. "Это прямо показывает, что на этой должности у нас находится человек, который не признает государство", – сказал спикер парламента. Он подчеркнул, что Зурабишвили осталась на своем посту до сегодняшнего дня только благодаря осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он также отметил роль политиков Евросоюза, которые в свое время осудили импичмент президента, посчитав, что это усилит деполяризацию в стране. "Мы видим, что это вмешательство некоторых чиновников и дипломатов ЕС нанесло ущерб Грузии, привело ее к еще большей поляризации, и сегодня у нас есть человек на посту президента, который прямо заявляет, что не признает легитимность государственных институтов", – заявил Папуашвили. По его словам, в то время как президент напрямую вмешивается в предвыборную кампанию, никто из неправительственных организаций или наблюдателей за выборами не возражает против нарушения Конституции. "Интересно, обнаружится ли в отчетах международных наблюдателей, что человек на посту президента напрямую вмешивается в предвыборную кампанию, что является грубым нарушением?" – сказал Папуашвили. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Жалкое зрелище – депутат о предложении президента Грузии вступить в дебаты с Иванишвили>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европа