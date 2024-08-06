https://sputnik-georgia.ru/20240806/zhalkoe-zrelische---deputat-o-predlozhenii-prezidenta-gruzii-vstupit-v-debaty-s-ivanishvili-289350747.html

Жалкое зрелище - депутат о предложении президента Грузии вступить в дебаты с Иванишвили

Жалкое зрелище - депутат о предложении президента Грузии вступить в дебаты с Иванишвили

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии благодаря поддержке "Грузинской мечты", но вскоре отношения между ними испортились 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T14:44+0400

2024-08-06T14:44+0400

2024-08-06T14:47+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7b886ace3f8b1fbc17679e8e0ea47749.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Политик с крайне низким рейтингом, как президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не сможет вступить в дебаты с таким влиятельным и авторитетным политиком, как основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, заявил депутат от большинства Бека Одишария. Накануне Зурабишвили заявила, что готова вступить в дебаты с Иванишвили. "Меня ничего не интересует, я смотрю на факты и вижу, куда движется страна, но он обязан перед общественностью разъяснять некоторые позиции", сказала президент. О чем ей говорить с человеком, который является гарантом мира в Грузии и пользуется наибольшим доверием как среди сторонников, так и в целом в грузинском обществе, в отличие от Зурабишвили, которая, по словам Одишария, начинала свою президентскую карьеру с непонятных заявлений. Инициатива президента выглядит немного несерьезно, считает министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. "Если кто-то повторит ей вопрос, готова ли она впредь требовать эти дебаты, она может изменить данное решение. Потому что реально у нее нет никаких шансов на дебаты. И с учетом калибра, я не думаю, что данное заявление следует принимать всерьез", - заявил Сарджвеладзе. Но самое важное и знаковое, что видно из этого заявления, по словам министра, это когда действующий президент страны, которая дала клятву стоять выше политических процессов, выступает с инициативой в дебатах противостоять почетному председателю правящей партии. "Думаю, что это было огромной ошибкой с ее стороны", - подчеркнул Сарджвеладзе. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Иванишвили будет лучшим президентом в истории Грузии – глава Минюста>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, тбилиси