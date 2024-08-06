https://sputnik-georgia.ru/20240806/pochemu-ssha-mogut-prekratit-finansirovanie-laboratorii-lugara-v-gruzii-289344272.html
Почему США могут прекратить финансирование лаборатории Лугара в Грузии?
Почему США могут прекратить финансирование лаборатории Лугара в Грузии?
Sputnik Грузия
В СМИ появилась информация, что лаборатория Лугара в Тбилиси лишилась финансирования США после решения американской стороны приостановить более 95 млн долларов... 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T10:53+0400
2024-08-06T10:53+0400
2024-08-06T11:54+0400
грузия
новости
политика
ираклий кадагишвили
сша
тбилиси
ричард лугар
мид россии
москва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24237/75/242377580_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4fd0b287c289e49cc2b0c1f4cc52f7cd.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Возможное решение властей США лишить финансирования лабораторию Лугара в Тбилиси связано cо значительными целями, из-за которых осуществляется необоснованная атака на страну, а не с законом об "иноагентах", принятым в Грузии, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили. Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".При этом депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демкоратическая Грузия" отметил, что Россия уже много лет требовала закрыть лабораторию Лугара в Грузии и довольно странно, что в этом вопросе действия РФ и США совпадают.МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24237/75/242377580_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_a6fa5a9d06f11ef8480f9b4091ae79e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, сша, тбилиси, ричард лугар, мид россии, москва
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, сша, тбилиси, ричард лугар, мид россии, москва
Почему США могут прекратить финансирование лаборатории Лугара в Грузии?
10:53 06.08.2024 (обновлено: 11:54 06.08.2024)
В СМИ появилась информация, что лаборатория Лугара в Тбилиси лишилась финансирования США после решения американской стороны приостановить более 95 млн долларов помощи правительству Грузии
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Возможное решение властей США лишить финансирования лабораторию Лугара в Тбилиси связано cо значительными целями, из-за которых осуществляется необоснованная атака на страну, а не с законом об "иноагентах", принятым в Грузии, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили.
Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Здесь речь не о том, что все это происходит из-за закона о прозрачности. Есть более значительные цели, из-за чего происходит неаргументированная, необоснованная, но факт, определенная атака на Грузию", – заявил Кадагишвили.
При этом депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демкоратическая Грузия" отметил, что Россия уже много лет требовала закрыть лабораторию Лугара в Грузии и довольно странно, что в этом вопросе действия РФ и США совпадают.
"Российская федерация на протяжении долгих лет требовала того же: вообще закройте лабораторию Лугара. Почему в данном случае действия России и Америки совпадают, немного удивительно, мягко говоря", – сказал Кадагишвили.
МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.
По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США.
Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков.
В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности.
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.