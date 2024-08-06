https://sputnik-georgia.ru/20240806/pochemu-ssha-mogut-prekratit-finansirovanie-laboratorii-lugara-v-gruzii-289344272.html

Почему США могут прекратить финансирование лаборатории Лугара в Грузии?

Почему США могут прекратить финансирование лаборатории Лугара в Грузии?

Sputnik Грузия

В СМИ появилась информация, что лаборатория Лугара в Тбилиси лишилась финансирования США после решения американской стороны приостановить более 95 млн долларов... 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Возможное решение властей США лишить финансирования лабораторию Лугара в Тбилиси связано cо значительными целями, из-за которых осуществляется необоснованная атака на страну, а не с законом об "иноагентах", принятым в Грузии, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили. Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".При этом депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демкоратическая Грузия" отметил, что Россия уже много лет требовала закрыть лабораторию Лугара в Грузии и довольно странно, что в этом вопросе действия РФ и США совпадают.МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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