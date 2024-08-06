https://sputnik-georgia.ru/20240806/predvybornyy-protsess-prokhodit-pri-vmeshatelstve-inostrannykh-sil---spiker-parlamenta-gruzii-289356005.html

Предвыборный процесс проходит при вмешательстве иностранных сил - спикер парламента Грузии

Предвыборный процесс проходит при вмешательстве иностранных сил - спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Председатель парламента выразил надежду, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ даст соответствующую оценку событиям 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T22:46+0400

2024-08-06T22:46+0400

2024-08-06T23:34+0400

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шалва папуашвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Предвыборный процесс проходит с нарушениями и при вмешательстве иностранных сил, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания начнется уже в конце августа. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) 3 августа в Телави провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали". По его словам также видно и подключение к избирательным процессам и наблюдателей. По его словам, на встречах организованных НПО "Международная прозрачность – Грузия" шла активная агитация против правящей партии. Председатель парламента выразил надежду, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ даст соответствующую оценку событиям. "Я надеюсь, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая пока наблюдает за процессами издалека, а также другие международные наблюдательские миссии в своих отчетах отразят это" - сказал Папуашвили. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, обсе, парламентские выборы в грузии 2024