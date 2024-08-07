https://sputnik-georgia.ru/20240807/kak-prokhodit-registratsiya-zemli-v-gruzii--poslednie-dannye-289362372.html

Как проходит регистрация земли в Грузии – последние данные

Как проходит регистрация земли в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

По завершению системной регистрации земель у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T18:48+0400

2024-08-07T18:48+0400

2024-08-07T18:48+0400

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Регистрация сельскохозяйственной земли полностью завершилась в 15 из 45 высокогорных районов Грузии, говорится в информации Министерства юстиции страны, предоставленной в ответ на запрос депутата. В 2019 году Министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. По данным Минюста, в 15 высокогорных районов процесс регистрации полностью завершен, а еще в 14 – уже завершены измерительные работы, и идет сам процесс регистрации. Регистрация земли в Грузии поможет решить вопрос собственности по миллиону гектаров>>Как ранее заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, процесс регистрации сельскохозяйственных земель в Грузии завершится в 2024 году и поможет решить вопрос собственности территории площадью миллион гектаров. После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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