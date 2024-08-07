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Мероприятие с участием двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури пройдет в Тбилиси
Мероприятие с участием двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури пройдет в Тбилиси
Sputnik Грузия
Лаша Бекаури выйдет на стадион перед началом матча Лиги конференций УЕФА 07.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-07T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион, дзюдоист Лаша Бекаури (- 90 кг) 8 августа в 19:45 на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси продемонстрирует собравшимся болельщикам золотую медаль, которую он завоевал 31 июля на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Бекаури выйдет на стадион за 15 минут до начала матча Лиги конференций УЕФА между "Иберией 1999" и турецким "Истанбул Башакшехиром". Билеты на игру можно приобрести на сайте tkt.ge. Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 7 августа&gt;&gt;В финале 24-летний грузинский дзюдоист одолел соперника из Японии Сансиро Мурао. Золотая медаль Бекаури за пять дней до окончания Олимпиады остается единственной в копилке сборной Грузии. Всего Грузия к 13-му дню Игр завоевала четыре медали – золото (Лаша Бекаури), два серебра (дзюдоисты Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе) и бронза (боксер Лаша Гурули). Свою первую золотую олимпийскую медаль Бекаури завоевал на Олимпиаде в Токио 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры состоялись на год позже, в 2021-м. Среди главных достижений Бекаури также серебро летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победа на чемпионате Европы 2021 года в Лиссабоне, серебро и бронза чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, париж, лаша бекаури, михаил месхи, тато григалашвили, уефа
спорт, грузия, новости, тбилиси, париж, лаша бекаури, михаил месхи, тато григалашвили, уефа

Мероприятие с участием двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури пройдет в Тбилиси

14:55 07.08.2024
© AP Photo / Eugene HoshikoДзюдоист Лаша Бекаури, завоевавший золото на Олимпиаде
Дзюдоист Лаша Бекаури, завоевавший золото на Олимпиаде - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Лаша Бекаури выйдет на стадион перед началом матча Лиги конференций УЕФА
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион, дзюдоист Лаша Бекаури (- 90 кг) 8 августа в 19:45 на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси продемонстрирует собравшимся болельщикам золотую медаль, которую он завоевал 31 июля на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже
Бекаури выйдет на стадион за 15 минут до начала матча Лиги конференций УЕФА между "Иберией 1999" и турецким "Истанбул Башакшехиром". Билеты на игру можно приобрести на сайте tkt.ge.
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 7 августа>>
В финале 24-летний грузинский дзюдоист одолел соперника из Японии Сансиро Мурао. Золотая медаль Бекаури за пять дней до окончания Олимпиады остается единственной в копилке сборной Грузии.
Всего Грузия к 13-му дню Игр завоевала четыре медали – золото (Лаша Бекаури), два серебра (дзюдоисты Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе) и бронза (боксер Лаша Гурули).
Свою первую золотую олимпийскую медаль Бекаури завоевал на Олимпиаде в Токио 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры состоялись на год позже, в 2021-м.
Среди главных достижений Бекаури также серебро летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победа на чемпионате Европы 2021 года в Лиссабоне, серебро и бронза чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.
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