https://sputnik-georgia.ru/20240807/pust-prezident-gruzii-naydet-sebe-ravnogo-dlya-debatov--deputat-gruzinskoy-mechty-289365216.html

Пусть президент Грузии найдет себе равного для дебатов – депутат "Грузинской мечты"

Пусть президент Грузии найдет себе равного для дебатов – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что готова вступить в дебаты с Иванишвили 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T17:45+0400

2024-08-07T17:45+0400

2024-08-07T17:45+0400

политика

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бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна найти себе равного для дебатов, а не вызывать на них почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, заявил депутат от правящей партии Ираклий Кирцхалия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что готова вступить в дебаты с Иванишвили. "Меня ничего не интересует, я смотрю на факты и вижу, куда движется страна, но он обязан перед общественностью разъяснять некоторые позиции", – сказала президент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов в октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы и досрочные выборы. Хартию подписали 17 партий и пять независимых депутатов. Свои подписи под документом не поставили партия экс-премьера Гахария "За Грузию" и "Гирчи". Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Папуашвили: президент Грузии нарушает Конституцию и вмешивается в предвыборную кампанию>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение