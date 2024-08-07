https://sputnik-georgia.ru/20240807/saakashvili-nikogo-ne-interesuet-ego-ispolzuyut-lish-dlya-plana-b--deputat-289363809.html

Саакашвили никого не интересует, его используют лишь для плана "Б" – депутат

Саакашвили никого не интересует, его используют лишь для плана "Б" – депутат

Sputnik Грузия

Шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T15:55+0400

2024-08-07T15:55+0400

2024-08-07T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Фактор осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уже никого не интересует ни за рубежом, ни в Грузии, однако не исключено, что вопрос его помилования оппозиция хотела использовать в дополнение к радикализации процессов после парламентских выборов в стране, заявил депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что оппозиция была вынуждена признать, что у них был стратегический план по помилованию Саакашвили. По данным СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов, чтобы после поражения оппозиции накалить ситуацию в стране.Основанную Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии также заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. По словам Мачарашвили, всем прекрасно известно о том, что творится в голове у Зурабишвили. Ее никто ни о чем не спрашивает, и письмо Саакашвили к Зурабишвили этому подтверждение. Шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы на основании ходатайства стороны обвинения. Данное дело будет рассматриваться заново из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на Джинджолия. Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что ответ на вопрос о помиловании Саакашвили уже был дан ею "раз и навсегда". Еще в 2022 году она написала в Сети, что не помилует экс-президента Саакашвили: "Нет и никогда".При этом, как считает президент, правящая партия "Грузинская мечта" использует фигуру Саакашвили, чтобы запугать избирателей перед выборами 26 октября. В свою очередь, Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что он удивлен тем, что Зурабишвили, выросшая в демократической Франции, никогда не протестовала против его незаконного тюремного заключения. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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