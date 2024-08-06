https://sputnik-georgia.ru/20240806/zurabishvili-vse-taki-sobiralas-pomilovat-saakashvili---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-289355074.html

Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии

Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция была вынуждена признать, что у них был стратегический план по помилованию Саакашвили, заявил вице-спикер 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T20:22+0400

2024-08-06T20:22+0400

2024-08-06T22:09+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24042/38/240423821_0:165:2048:1318_1920x0_80_0_0_e623b560124ae58a1367a1e1284cd89f.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили изначально все-таки планировала помиловать экс-главу государства, осужденного Михаила Саакашвили, несмотря на то, что делала противоположные заявления, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский журналистам. Президент Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что ответ на вопрос о помиловании Саакашвили уже был дан ею "раз и навсегда". При этом, как считает президент, правящая партия "Грузинская мечта" использует фигуру Саакашвили, чтобы запугать избирателей перед выборами 26 октября. По его словам, оппозиция была вынуждена признать, что у них был стратегический план по помилованию Саакашвили. Так как по правовой части в делах экс-президента нет ничего спорного, другого выхода у них не было. "У него есть срок, который поглощает другой, более мелкий срок. Мелкий, исходя из срока заключения, так что у них не должно было быть претензий ни по какому поводу", - добавил Вольский. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, благодаря Михаилу Саакашвили Зурабишвили удалось избежать импичмента, который не поддержало "Единое национальное движение". По его словам, если Зурабишвили в июне 2023 года помиловала бывшего гендиректора оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Нику Гварамия, то что могло помешать ей повторить это с экс-президентом. При этом, как отметил Папуашвили, хотя Зурабишвили заявляла, что ее шаг служит деполяризации в стране, поляризация, напротив, усилилась. Процедура импичмента была запущена "Грузинской мечтой" после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда >>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. Еще в 2022 году Зурабишвили написала в сети, что не помилует экс-президента Саакашвили "нет и никогда". Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа">>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили уже давно находится не в тюрьме – премьер-министр Грузии >>В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия