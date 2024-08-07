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Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года?

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2024 года?

Sputnik Грузия

Больше всего граждан Грузии депортировали из Германии 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг – Sputnik. Страны Евросоюза в период с 1 января по 30 июня 2024 года приняли решение о депортации на родину 2 124 грузинских граждан, восемь из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из выдворенных на родину 1 253 мужчины и 352 женщины. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 367 человек), затем идут Франция (299), Греция (91), Швейцария (68), Польша (50), Италия (43) и Испания (29). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали восьми депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Франции, Венгрии, Румынии и Греции. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Сколько иностранцев выдворили из Грузии? – данные за июль>>Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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