https://sputnik-georgia.ru/20240808/gruzinskiy-borets-volnik-zavershil-vystuplenie-na-olimpiade-v-parizhe-bez-medali-289376633.html

Грузинский борец-вольник завершил выступление на Олимпиаде в Париже без медали

Грузинский борец-вольник завершил выступление на Олимпиаде в Париже без медали

Sputnik Грузия

Всего на Олимпиаду в Париж отправились 28 грузинских спортсменов, а Грузия получила 29 лицензий 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T17:25+0400

2024-08-08T17:25+0400

2024-08-08T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Владимир Гамкрелидзе, выступающий в весовой категории до 86 кг, упустил шанс участия в репешаже и покидает Олимпиаду в Париже. К 14-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг). Гамкрелидзе сохранял шанс борьбы за бронзу, после проигрыша в 1/8 финала узбеку Джабраилу Шапиеву – 1:5. Для этого узбекскому спортсмену нужно было пробиться в финал турнира. Однако Шапиев в четвертьфинале проиграл болгарину Рамазану Рамазанову, и Гамкрелидзе завершил выступление на Олимпиаде. Сборная Грузии по греко-римской борьбе покидает Олимпиаду в Париже без медалей >>Без медалей завершили выступление на Играх грузинские борцы греко-римского стиля: Роберт Коблиашвили (-97 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг) и Рамаз Зоидзе (-67 кг). Все трое включились в борьбу с 1/8 финала, но не смогли пробиться в финальный блок турнира. Всего на Олимпиаду в Париж отправились 28 грузинских спортсменов, а Грузия получила 29 лицензий. Церемония закрытия Олимпиады, к которой приковано внимание любителей спорта со всего мира, состоится 11 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, борьба, олимпиада-2024 в париже