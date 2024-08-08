https://sputnik-georgia.ru/20240808/gruziya-dobilas-fundamentalnogo-progressa-absolyutno-po-vsem-napravleniyam--premer-289371852.html
Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям – премьер
Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям – премьер
Sputnik Грузия
Глава правительства прокомментировал позицию Грузии в международном рейтинге свободы от физического насилия со стороны власти 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T13:55+0400
2024-08-08T13:55+0400
2024-08-08T14:11+0400
грузия
новости
политика
европа
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906082_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_65e6faa63836bbbe11132a0904194b9d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Все объективные показатели свидетельствуют о том, что Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям, что подтверждают не только зарубежные партнеры, но и международные рейтинги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно международному рейтингу свободы от физического насилия со стороны власти, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 90,3% по 100%-ой системе оценки. Таким образом, Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия. "Что касается прогресса страны по всем направлениям, будь то демократическое развитие, экономическое развитие или любое другое, то об этом свидетельствуют сверенные статистические данные, которые также подтверждаются нашими зарубежными партнерами. Об этом свидетельствуют международные индексы", - заявил Кобахидзе. Грузия опережает многие страны ЕС – премьер оценил результаты международного индекса>>Согласно всем международным индексам, у Грузии есть фундаментальные улучшения по всем направлениям, будь то демократия, права человека, экономические вопросы или любые другие, подчеркнул глава правительства. После смены власти в 2012 году, Грузия занимает третье место в мире по росту свободы от физического насилия со стороны власти. В 2012 году Грузия занимала 122-е место в мировом рейтинге и по уровню физического насилия со стороны властей была одной из самых опасных страны в Европе. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 66-е место в мировом рейтинге. По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Великобритания, Польша, Турция, Северная Македония, Израиль и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906082_165:0:2834:2002_1920x0_80_0_0_5aeda052b8e5676c90f6c5299faf08f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, европа, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, европа, ираклий кобахидзе
Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям – премьер
13:55 08.08.2024 (обновлено: 14:11 08.08.2024)
Глава правительства прокомментировал позицию Грузии в международном рейтинге свободы от физического насилия со стороны власти
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Все объективные показатели свидетельствуют о том, что Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям, что подтверждают не только зарубежные партнеры, но и международные рейтинги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно международному рейтингу свободы от физического насилия со стороны власти, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 90,3% по 100%-ой системе оценки. Таким образом, Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия.
"Что касается прогресса страны по всем направлениям, будь то демократическое развитие, экономическое развитие или любое другое, то об этом свидетельствуют сверенные статистические данные, которые также подтверждаются нашими зарубежными партнерами. Об этом свидетельствуют международные индексы", - заявил Кобахидзе.
Согласно всем международным индексам, у Грузии есть фундаментальные улучшения по всем направлениям, будь то демократия, права человека, экономические вопросы или любые другие, подчеркнул глава правительства.
"Каждый раз публикуется очередное подтверждение на этот счет. Все объективные индексы свидетельствуют о том, что Грузия добилась фундаментального прогресса абсолютно по всем направлениям", - отметил премьер-министр.
После смены власти в 2012 году, Грузия занимает третье место в мире по росту свободы от физического насилия со стороны власти. В 2012 году Грузия занимала 122-е место в мировом рейтинге и по уровню физического насилия со стороны властей была одной из самых опасных страны в Европе. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 66-е место в мировом рейтинге.
По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Великобритания, Польша, Турция, Северная Македония, Израиль и США.