https://sputnik-georgia.ru/20240808/telekanal-alt-info-v-gruzii-poluchil-preduprezhdenie-iz-za-reklamy-289378439.html

Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы

Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы

Sputnik Грузия

В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до... 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T21:28+0400

2024-08-08T21:28+0400

2024-08-08T21:28+0400

альянс патриотов грузии

единое национальное движение

"сила народа"

консервативное движение

национальная комиссия по коммуникациям грузии

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0e/275768749_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cf7f8d3fe6c9f16d13470b46414249d5.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо" получил письменное предупреждение от Национальной комиссии по коммуникациям за размещение политической рекламы, говорится в сообщении комиссии. Предупреждение касалось видеоролика, в котором представитель "Альт-Инфо" говорил, что, несмотря на блокировку властями их двух партий, они вместе с другими консервативными силами пойдут на выборы единым списком и покажут результат. Также он призывал зрителей к поддержке альянса консервативных сил, тех, кто выступает против двух главных сил Грузии – правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения" . Так как за последний год телеканал "Альт-Инфо" не нарушал закона, он получил лишь письменное предупреждение. В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до выборов, после официального старта предвыборной кампании. При этом как телеканалы, так и партии обязаны отчитываться о предоставлении политической рекламы и указывать платная она или бесплатна. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

альянс патриотов грузии, единое национальное движение, "сила народа", консервативное движение, национальная комиссия по коммуникациям грузии, парламентские выборы в грузии 2024