https://sputnik-georgia.ru/20240808/telekanal-alt-info-v-gruzii-poluchil-preduprezhdenie-iz-za-reklamy-289378439.html
Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы
Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы
Sputnik Грузия
В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до... 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T21:28+0400
2024-08-08T21:28+0400
2024-08-08T21:28+0400
альянс патриотов грузии
единое национальное движение
"сила народа"
консервативное движение
национальная комиссия по коммуникациям грузии
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0e/275768749_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cf7f8d3fe6c9f16d13470b46414249d5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо" получил письменное предупреждение от Национальной комиссии по коммуникациям за размещение политической рекламы, говорится в сообщении комиссии. Предупреждение касалось видеоролика, в котором представитель "Альт-Инфо" говорил, что, несмотря на блокировку властями их двух партий, они вместе с другими консервативными силами пойдут на выборы единым списком и покажут результат. Также он призывал зрителей к поддержке альянса консервативных сил, тех, кто выступает против двух главных сил Грузии – правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения" . Так как за последний год телеканал "Альт-Инфо" не нарушал закона, он получил лишь письменное предупреждение. В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до выборов, после официального старта предвыборной кампании. При этом как телеканалы, так и партии обязаны отчитываться о предоставлении политической рекламы и указывать платная она или бесплатна. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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альянс патриотов грузии, единое национальное движение, "сила народа", консервативное движение, национальная комиссия по коммуникациям грузии, парламентские выборы в грузии 2024
альянс патриотов грузии, единое национальное движение, "сила народа", консервативное движение, национальная комиссия по коммуникациям грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы
В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до выборов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо" получил письменное предупреждение от Национальной комиссии по коммуникациям за размещение политической рекламы, говорится в сообщении комиссии.
Предупреждение касалось видеоролика, в котором представитель "Альт-Инфо" говорил, что, несмотря на блокировку властями их двух партий, они вместе с другими консервативными силами пойдут на выборы единым списком и покажут результат. Также он призывал зрителей к поддержке альянса консервативных сил, тех, кто выступает против двух главных сил Грузии – правящей партии "Грузинская мечта" и "Единого национального движения" .
"Комиссия по коммуникациям посчитала, что видеоролик служит тому, чтобы помешать избранию политических объединений "Грузинская мечта" и "Национальное движение" на будущих парламентских выборах. Этот видеоролик Комиссия по коммуникациям расценила как политическую рекламу, демонстрация которой ограничена предвыборным периодом и процедурами учтенными в Избирательном кодексе", – говорится в заявлении.
Так как за последний год телеканал "Альт-Инфо" не нарушал закона, он получил лишь письменное предупреждение.
В Грузии, согласно Избирательному кодексу, политическую и предвыборную рекламу можно показывать только со специальной маркировкой и только в течение 60 дней до выборов, после официального старта предвыборной кампании.
При этом как телеканалы, так и партии обязаны отчитываться о предоставлении политической рекламы и указывать платная она или бесплатна.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".