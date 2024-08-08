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Участники Женевских дискуссий должны задействовать свой потенциал – МИД РФ

Участники Женевских дискуссий должны задействовать свой потенциал – МИД РФ

Sputnik Грузия

Россия готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в целях установления прочного мира, заявила Захарова 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Участники Женевских дискуссий должны задействовать свой потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухуми и Цхинвали – с другой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В размещенном на сайте МИД ее комментарии в связи с годовщиной событий августа 2008 года говорится, что рассматривается принятие таких юридических обязательств "в качестве надежной гарантии от повторения трагических событий августа 2008 года". По ее словам, Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе.После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Грузия объединится только мирным путем – премьер>>Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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