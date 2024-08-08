https://sputnik-georgia.ru/20240808/voyny-avgusta-2008-goda-moglo-by-i-ne-byt---glava-parlamenta-gruzii-289371614.html

Войны августа 2008 года могло бы и не быть – глава парламента Грузии

Войны августа 2008 года могло бы и не быть – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Глава парламента считает, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи... 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T12:40+0400

2024-08-08T12:40+0400

2024-08-08T13:06+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929033_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e636f9db7c0516342800f9add62cce21.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. Глава парламента также прокомментировал решение политсовета правящей партии, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года. Папуашвили отметил, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи раненых. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Грузия объединится только мирным путем – премьер>>После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси