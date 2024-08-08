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Войны августа 2008 года могло бы и не быть – глава парламента Грузии
Войны августа 2008 года могло бы и не быть – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
Глава парламента считает, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи... 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T12:40+0400
2024-08-08T12:40+0400
2024-08-08T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. Глава парламента также прокомментировал решение политсовета правящей партии, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года. Папуашвили отметил, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи раненых. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Грузия объединится только мирным путем – премьер>>После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
Войны августа 2008 года могло бы и не быть – глава парламента Грузии
12:40 08.08.2024 (обновлено: 13:06 08.08.2024)
Глава парламента считает, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи раненых
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Если бы "Национальное движение" было у власти в 2022 году, то повторился бы 2008 год, и наоборот, если бы вместо "Национального движения" в 2008 году у власти была такая патриотическая власть, как "Грузинская мечта", войны бы не было, не было бы более 400 погибших солдат и мирных жителей", - заявил Папуашвили.
Глава парламента также прокомментировал решение политсовета правящей партии, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года. Папуашвили отметил, что необходимо расследовать, какая измена привела к тому, что Грузия потеряла контроль над 125 селами и получила более 1,7 тысячи раненых.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.