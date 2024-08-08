https://sputnik-georgia.ru/20240808/zagovor-dlya-pomilovaniya-saakashvili-prezidentom-gruzii-nedovolny-vse-289375442.html

Заговор для помилования Саакашвили: президентом Грузии недовольны все

Заговор для помилования Саакашвили: президентом Грузии недовольны все

Sputnik Грузия

В "Нацдвижении" решение суда по Саакашвили расценили как проявление страха правящей силы перед фигурой экс-президента 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T19:52+0400

2024-08-08T19:52+0400

2024-08-08T19:52+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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тбилисский городской суд

валерий гелашвили

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мера пресечения для экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили стала поводом для новых взаимных обвинений между двумя главными игроками политической сцены Грузии – правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Судья Тбилисского городского суда Михаил Джинджолия на прошлой неделе избрал Саакашвили заключение в качестве меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Действующая мера пресечения означает, что экс-президент Грузии не сможет выйти на свободу даже в случае помилования по двум делам, по которым ему вынесен приговор. В "Нацдвижении" решение суда расценили как проявление страха правящей силы перед фигурой экс-президента. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили подобные заявления со стороны "Нацдвижения" как срыв договора между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и "Нацдвижением"."Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, так как весь оппозиционный спектр, именуемый партией власти "коллективным Нацдвижением", отказался поддержать лишение президента должности. О сговоре между оппозицией и президентом заявил и другой представитель "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что ответ на вопрос о помиловании Саакашвили уже был дан ею "раз и навсегда". Еще в 2022 году Зурабишвили написала в Сети, что не помилует экс-президента Саакашвили: "Нет и никогда".Более того, во время пресс-конференции она высказала недоумение, почему экс-президенту Грузии позволяют делать заявления из зала суда. Вопрос Михаила Саакашвили сегодня не актуален, добавила президент. Такая позиция стала причиной открытой критики со стороны "Единого национального движения" и ее председателя Тины Бокучава. "Игнорирование президентом Зурабишвили упомянутого беззакония на вчерашней пресс-конференции не уменьшит заслуг президента Саакашвили перед страной, но усложнит соглашение об общем европейском будущем, где действительно нет места политической справедливости", – сказала Бокучава. Страсти вокруг СаакашвилиГражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии>> Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилисский городской суд, валерий гелашвили