https://sputnik-georgia.ru/20240809/informatsiyu-o-pokupke-ivanishvili-nedvizhimosti-v-rossii-gruzinskaya-mechta-nazvala-lozhyu-289387445.html

Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью

Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью

Sputnik Грузия

Попытка представить как скандал информацию, которая является публичной вот уже 11 лет, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний... 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T19:19+0400

2024-08-09T19:19+0400

2024-08-09T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Информация, что почетный председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили купил недвижимость в России, является ложью, говорится в заявлении пресс-службы партии. Пресс-центр прокомментировал опубликованную "Центром по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) статью о почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его жене Екатерине Хведелидзе. Согласно заявлению, статья основана на ложной информации, а факты, которые и так подтверждает Бидзина Иванишвили, преподносятся как "сенсация" и "скандальная история". В заявлении отмечается, что Бидзина Иванишвили много лет работал в России и накопил большую часть своих активов именно в этой стране. "В декларации об имуществе, заполненной в 2013 году, почетный председатель "Грузинской мечты" открыто указал, что его жена Екатерина Хведелидзе владеет домом и тремя земельными участками в столице России. Соответственно, попытка представить как "скандал" информацию, которая является публичной вот уже 11 лет и все это отражено в декларации, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию о Бидзине Иванишвили и его семье", - заявила пресс-служба правящей партии. Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании >>В документе подчеркивается, что это является продолжением 13-летней истерии, которую постоянно пытаются провести ряд зарубежных и местных радикальных СМИ, подконтрольных оппозиции, но ни в одном случае они не получили желаемых результатов. Согласно заявлению, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена ​​на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений. Пресс-служба правящей партии призвала автора статьи и СМИ, в которых она работает, а также организации, финансирующие пропаганду, основанную на лжи, в следующий раз воздержаться от распространения очевидной лжи, а доноров – разделить ответственность за распространение лжи и тщательно рассмотреть вопрос финансирования таких СМИ в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили