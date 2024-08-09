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Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью
Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью
Sputnik Грузия
Попытка представить как скандал информацию, которая является публичной вот уже 11 лет, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний... 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T19:19+0400
2024-08-09T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Информация, что почетный председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили купил недвижимость в России, является ложью, говорится в заявлении пресс-службы партии. Пресс-центр прокомментировал опубликованную "Центром по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) статью о почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его жене Екатерине Хведелидзе. Согласно заявлению, статья основана на ложной информации, а факты, которые и так подтверждает Бидзина Иванишвили, преподносятся как "сенсация" и "скандальная история". В заявлении отмечается, что Бидзина Иванишвили много лет работал в России и накопил большую часть своих активов именно в этой стране. "В декларации об имуществе, заполненной в 2013 году, почетный председатель "Грузинской мечты" открыто указал, что его жена Екатерина Хведелидзе владеет домом и тремя земельными участками в столице России. Соответственно, попытка представить как "скандал" информацию, которая является публичной вот уже 11 лет и все это отражено в декларации, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию о Бидзине Иванишвили и его семье", - заявила пресс-служба правящей партии. Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании >>В документе подчеркивается, что это является продолжением 13-летней истерии, которую постоянно пытаются провести ряд зарубежных и местных радикальных СМИ, подконтрольных оппозиции, но ни в одном случае они не получили желаемых результатов. Согласно заявлению, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений. Пресс-служба правящей партии призвала автора статьи и СМИ, в которых она работает, а также организации, финансирующие пропаганду, основанную на лжи, в следующий раз воздержаться от распространения очевидной лжи, а доноров – разделить ответственность за распространение лжи и тщательно рассмотреть вопрос финансирования таких СМИ в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью
Попытка представить как скандал информацию, которая является публичной вот уже 11 лет, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию об Иванишвили, говорится в заявлении партии
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Информация, что почетный председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили купил недвижимость в России, является ложью, говорится в заявлении пресс-службы партии.
Пресс-центр прокомментировал опубликованную "Центром по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) статью о почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его жене Екатерине Хведелидзе. Согласно заявлению, статья основана на ложной информации, а факты, которые и так подтверждает Бидзина Иванишвили, преподносятся как "сенсация" и "скандальная история".
"Это полная ложь, якобы почетный председатель правящей партии несколько месяцев назад купил какую-то недвижимость в РФ, никакой недвижимости в России он не покупал с 1998 года", — сообщила пресс-служба "Грузинской мечты".
В заявлении отмечается, что Бидзина Иванишвили много лет работал в России и накопил большую часть своих активов именно в этой стране.
"В декларации об имуществе, заполненной в 2013 году, почетный председатель "Грузинской мечты" открыто указал, что его жена Екатерина Хведелидзе владеет домом и тремя земельными участками в столице России. Соответственно, попытка представить как "скандал" информацию, которая является публичной вот уже 11 лет и все это отражено в декларации, указывает только на одно – автор статьи имеет указание без колебаний распространять неверную информацию о Бидзине Иванишвили и его семье", - заявила пресс-служба правящей партии.
В документе подчеркивается, что это является продолжением 13-летней истерии, которую постоянно пытаются провести ряд зарубежных и местных радикальных СМИ, подконтрольных оппозиции, но ни в одном случае они не получили желаемых результатов.
Согласно заявлению, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.
"Самое печальное в этой истории то, что СМИ, распространяющие основанную на лжи статью, финансируются такими организациями, как Фонд "Открытое общество" (Фонд Сороса), Агентство США по международному развитию (USAID), американский Национальный Фонд поддержки Демократии (NED), Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA) и другие", – говорится в заявлении.
Пресс-служба правящей партии призвала автора статьи и СМИ, в которых она работает, а также организации, финансирующие пропаганду, основанную на лжи, в следующий раз воздержаться от распространения очевидной лжи, а доноров – разделить ответственность за распространение лжи и тщательно рассмотреть вопрос финансирования таких СМИ в будущем.