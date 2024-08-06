https://sputnik-georgia.ru/20240806/festival-demokratii-ili-avtoritarizma-v-gruzinskoy-mechte-zhdut-razyasneniy-ot-danii-289348915.html
Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании
Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании
Sputnik Грузия
На мероприятии, профинансированном правительством Дании, разместили плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T13:21+0400
2024-08-06T13:21+0400
2024-08-06T13:42+0400
грузия
новости
дания
телави
михаил саакашвили
гурам мачарашвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
"сила народа"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288955596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac92a738f1fc036f82f5ea37b7d193fd.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Ажиотаж вокруг прошедшего в Телави (регион Кахети) "Фестиваля демократии" не утихает уже несколько дней – в правящей партии "Грузинская мечта" все еще ждут разъяснений от посольства Дании в связи с тем, как на мероприятии, финансируемом их правительством, оказался баннер в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) 3 августа в Телави провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали". По мнению главы парламента Грузии Шалвы Папауашвили, к сожалению, нет ничего удивительного в том, что посольство Дании до сих пор не разъясняло, почему плакат с изображением Саакашвили, создателя системы пыток, оказался на мероприятии, финансируемом правительством Дании. При этом Папуашвили добавил, что, когда кто-то вмешивается в жизнь других людей деньгами или действиями, этика международного сотрудничества гласит, что тот должен чувствовать как подотчетность, так и минимальную ответственность. Доноры и спонсоры разных стран финансируют революционные сценарии, фестивали авторитаризма в Грузии, считает член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.Иностранные доноры финансируют в Грузии "Фестиваль авторитаризма" – премьер>> "Доноры финансируют здесь именно те вопросы и организации, которые готовятся к 27, а не к 26 октября (день проведения выборов – ред.)", – сказал Мачарашвили. Посольство Дании является составной частью "глобальной партии войны", у которого, по словам Мачарашвили, есть приказ и все обязаны выполнить этот приказ. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Что говорят в оппозиции Между тем, в основанном Саакашвили "Нацдвижении" не стали скрывать, что появление баннера с изображением экс-президента с требованием освободить его было политическим посланием. "То, что мы разместили у нашего стенда, это наше дело. Какая партия, какое послание отправит – решать нам… Наши западные партнеры отвечают нам, помогают нам", – заявил генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили. Между тем, в оппозиционной партии "Ахали" считают, что мероприятие, финансируемое из-за рубежа, стало хорошей платформой для объявления предвыборных планов. "Это было рассчитано на то, чтобы ознакомить народ со своими основными предвыборными посланиями… В том числе "Национальное движение" решило, чтобы это было фото Михаила Саакашвили", – заявил член партии "Ахали" Вано Церетели. Главная проблема В правящей команде считают, что основной проблемой является иностранное финансирование, которое поступает в грузинскую политику через неправительственные организации. Правящая партии также заявляет, что финансирование совместной кампании оппозиции и НПО из бюджета Дании является грубым нарушением избирательных принципов. "Мы находимся в предвыборном периоде, и когда иностранная организация финансированием из-за рубежа участвует в поддержке политических партий. В данном случае этот фестиваль финансируется из фондов Дании, когда иностранное финансирование комплектует или помогает оппозиционным партиям, то это прямо противоречит демократии", – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани. Оппозиция ведет предвыборную кампанию на деньги НПО – вице-спикер парламента Грузии>>В 2021 году "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) открыл свое представительство "Центр демократии" в Цаленджихе – единственном муниципалитете в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, член "Единого национального движения" Георгий (Гия) Харчилава. Первый "Фестиваля демократии" был проведен именно в Цаленджиха. После Телави, проведение мероприятие также запланировано Кутаиси и Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее назвал "Фестиваль демократии" "Фестивалем авторитаризма". По оценке Кобахидзе, это неправильное вмешательство в избирательные процессы в Грузии перед выборами 26 октября. "Финансируемые из-за рубежа "фестивали авторитаризма" не смогут вернуть авторитаризм в Грузию", – подчеркнул Кобахидзе. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
дания
телави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288955596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_978b4eb0d07fc88ebd493b8f1891a878.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, дания, телави, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, "сила народа"
грузия, новости, дания, телави, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, "сила народа"
Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании
13:21 06.08.2024 (обновлено: 13:42 06.08.2024)
На мероприятии, профинансированном правительством Дании, разместили плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Ажиотаж вокруг прошедшего в Телави (регион Кахети) "Фестиваля демократии" не утихает уже несколько дней – в правящей партии "Грузинская мечта" все еще ждут разъяснений от посольства Дании в связи с тем, как на мероприятии, финансируемом их правительством, оказался баннер в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) 3 августа в Телави провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали".
По мнению главы парламента Грузии Шалвы Папауашвили, к сожалению, нет ничего удивительного в том, что посольство Дании до сих пор не разъясняло, почему плакат с изображением Саакашвили, создателя системы пыток, оказался на мероприятии, финансируемом правительством Дании.
"Ответ прост: посольство Дании подотчетно своему собственному правительству, а не грузинскому народу", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
При этом Папуашвили добавил, что, когда кто-то вмешивается в жизнь других людей деньгами или действиями, этика международного сотрудничества гласит, что тот должен чувствовать как подотчетность, так и минимальную ответственность.
"Однако одно дело сказать, а другое – услышать. Поэтому никого не должно удивлять, что грузинский народ теперь по закону требует прозрачности финансов и интересов, которыми оказывают влияние на его жизнь. Это кажется элементарным", – подчеркнул Папуашвили.
Доноры и спонсоры разных стран финансируют революционные сценарии, фестивали авторитаризма в Грузии, считает член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.
"Доноры финансируют здесь именно те вопросы и организации, которые готовятся к 27, а не к 26 октября (день проведения выборов – ред.)", – сказал Мачарашвили.
Посольство Дании является составной частью "глобальной партии войны", у которого, по словам Мачарашвили, есть приказ и все обязаны выполнить этот приказ.
"Поэтому у них нет ответов. Как посольство какой-либо страны может не иметь ответа, когда субъективно финансирует какую-то партию, а в данном случае радикальную партию", – заявил Мачарашвили.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
Между тем, в основанном Саакашвили "Нацдвижении" не стали скрывать, что появление баннера с изображением экс-президента с требованием освободить его было политическим посланием.
"То, что мы разместили у нашего стенда, это наше дело. Какая партия, какое послание отправит – решать нам… Наши западные партнеры отвечают нам, помогают нам", – заявил генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили.
Между тем, в оппозиционной партии "Ахали" считают, что мероприятие, финансируемое из-за рубежа, стало хорошей платформой для объявления предвыборных планов.
"Это было рассчитано на то, чтобы ознакомить народ со своими основными предвыборными посланиями… В том числе "Национальное движение" решило, чтобы это было фото Михаила Саакашвили", – заявил член партии "Ахали" Вано Церетели.
В правящей команде считают, что основной проблемой является иностранное финансирование, которое поступает в грузинскую политику через неправительственные организации. Правящая партии также заявляет, что финансирование совместной кампании оппозиции и НПО из бюджета Дании является грубым нарушением избирательных принципов.
"Мы находимся в предвыборном периоде, и когда иностранная организация финансированием из-за рубежа участвует в поддержке политических партий. В данном случае этот фестиваль финансируется из фондов Дании, когда иностранное финансирование комплектует или помогает оппозиционным партиям, то это прямо противоречит демократии", – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.
В 2021 году "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) открыл свое представительство "Центр демократии" в Цаленджихе – единственном муниципалитете в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, член "Единого национального движения" Георгий (Гия) Харчилава.
Первый "Фестиваля демократии" был проведен именно в Цаленджиха. После Телави, проведение мероприятие также запланировано Кутаиси и Батуми.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее назвал "Фестиваль демократии" "Фестивалем авторитаризма". По оценке Кобахидзе, это неправильное вмешательство в избирательные процессы в Грузии перед выборами 26 октября.
"Финансируемые из-за рубежа "фестивали авторитаризма" не смогут вернуть авторитаризм в Грузию", – подчеркнул Кобахидзе.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".