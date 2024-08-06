https://sputnik-georgia.ru/20240806/festival-demokratii-ili-avtoritarizma-v-gruzinskoy-mechte-zhdut-razyasneniy-ot-danii-289348915.html

Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании

Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании

Sputnik Грузия

На мероприятии, профинансированном правительством Дании, разместили плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T13:21+0400

2024-08-06T13:21+0400

2024-08-06T13:42+0400

грузия

новости

дания

телави

михаил саакашвили

гурам мачарашвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288955596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac92a738f1fc036f82f5ea37b7d193fd.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Ажиотаж вокруг прошедшего в Телави (регион Кахети) "Фестиваля демократии" не утихает уже несколько дней – в правящей партии "Грузинская мечта" все еще ждут разъяснений от посольства Дании в связи с тем, как на мероприятии, финансируемом их правительством, оказался баннер в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) 3 августа в Телави провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали". По мнению главы парламента Грузии Шалвы Папауашвили, к сожалению, нет ничего удивительного в том, что посольство Дании до сих пор не разъясняло, почему плакат с изображением Саакашвили, создателя системы пыток, оказался на мероприятии, финансируемом правительством Дании. При этом Папуашвили добавил, что, когда кто-то вмешивается в жизнь других людей деньгами или действиями, этика международного сотрудничества гласит, что тот должен чувствовать как подотчетность, так и минимальную ответственность. Доноры и спонсоры разных стран финансируют революционные сценарии, фестивали авторитаризма в Грузии, считает член партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.Иностранные доноры финансируют в Грузии "Фестиваль авторитаризма" – премьер>> "Доноры финансируют здесь именно те вопросы и организации, которые готовятся к 27, а не к 26 октября (день проведения выборов – ред.)", – сказал Мачарашвили. Посольство Дании является составной частью "глобальной партии войны", у которого, по словам Мачарашвили, есть приказ и все обязаны выполнить этот приказ. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Что говорят в оппозиции Между тем, в основанном Саакашвили "Нацдвижении" не стали скрывать, что появление баннера с изображением экс-президента с требованием освободить его было политическим посланием. "То, что мы разместили у нашего стенда, это наше дело. Какая партия, какое послание отправит – решать нам… Наши западные партнеры отвечают нам, помогают нам", – заявил генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили. Между тем, в оппозиционной партии "Ахали" считают, что мероприятие, финансируемое из-за рубежа, стало хорошей платформой для объявления предвыборных планов. "Это было рассчитано на то, чтобы ознакомить народ со своими основными предвыборными посланиями… В том числе "Национальное движение" решило, чтобы это было фото Михаила Саакашвили", – заявил член партии "Ахали" Вано Церетели. Главная проблема В правящей команде считают, что основной проблемой является иностранное финансирование, которое поступает в грузинскую политику через неправительственные организации. Правящая партии также заявляет, что финансирование совместной кампании оппозиции и НПО из бюджета Дании является грубым нарушением избирательных принципов. "Мы находимся в предвыборном периоде, и когда иностранная организация финансированием из-за рубежа участвует в поддержке политических партий. В данном случае этот фестиваль финансируется из фондов Дании, когда иностранное финансирование комплектует или помогает оппозиционным партиям, то это прямо противоречит демократии", – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани. Оппозиция ведет предвыборную кампанию на деньги НПО – вице-спикер парламента Грузии>>В 2021 году "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) открыл свое представительство "Центр демократии" в Цаленджихе – единственном муниципалитете в Грузии, где на выборах в органы местного самоуправления победу одержал оппозиционный кандидат, член "Единого национального движения" Георгий (Гия) Харчилава. Первый "Фестиваля демократии" был проведен именно в Цаленджиха. После Телави, проведение мероприятие также запланировано Кутаиси и Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее назвал "Фестиваль демократии" "Фестивалем авторитаризма". По оценке Кобахидзе, это неправильное вмешательство в избирательные процессы в Грузии перед выборами 26 октября. "Финансируемые из-за рубежа "фестивали авторитаризма" не смогут вернуть авторитаризм в Грузию", – подчеркнул Кобахидзе. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дания

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, дания, телави, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, "сила народа"